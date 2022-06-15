Медведев: Украина исчезнет с карты мира

15.06.2022  13:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
Новости Украины

В ближайшем будущем Украина больше не будет существовать как независимое государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал экс-президент и бывший премьер России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ближайшем будущем Украина больше не будет существовать как независимое государство. Об этом, передает...

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«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…», – пишет Медведев.

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В целом Медведев предрекает Западу непростые времена из-за разрыва с Россией.

«…Без нашей страны им никак не выжить.

Ведь иначе они не получат:

– еду для своих граждан;

–удобрения для производства еды для своих граждан;

–источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан;

–металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан;

–топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам.

Список можно продолжать.

Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода.

Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе.

И это только первый месяц лета.

Ожидаем осени… когда придётся собирать основной санкционный урожай.

А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах.

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – пишет Медведев.

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