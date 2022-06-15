Медведев: Украина исчезнет с карты мира

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Новости Украины

В ближайшем будущем Украина больше не будет существовать как независимое государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал экс-президент и бывший премьер России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…», – пишет Медведев.

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В целом Медведев предрекает Западу непростые времена из-за разрыва с Россией.

«…Без нашей страны им никак не выжить. Ведь иначе они не получат: – еду для своих граждан; –удобрения для производства еды для своих граждан; –источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; –металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; –топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам. Список можно продолжать. Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода. Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придётся собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – пишет Медведев.