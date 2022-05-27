Медведев выступил с новым крайне жестким предостережением в адрес Украины

Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, выступил с новым крайне жестким предостережением в адрес Украины и ее западных покровителей.

Поводом для Медведева стали выступления украинских и европейских политиков на состоявшемся накануне экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предчувствуя своё неизбежное поражение, президент Украины Зеленский нашёл удобный для себя выход из тупика. Нет страны – нет проблемы. Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически всё. Людей, города, экономику – то главное, что пока остаётся у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет».

Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чём-то договариваться.

Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно всё-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами.

Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обречённая, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла всё той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна.

Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно.

Один из старейших политиков мира, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично. И начать переговоры как можно быстрее, пока не создалась слишком большая напряжённость, которая может иметь тяжелейшие последствия для Европы и ввергнуть её в хаос. Как раз тот случай, когда молодому «петушку» стоило бы послушать умудрённого опытом «ястреба». Кстати, за долгие годы почтенный старец не был замечен в симпатиях к России, но всегда мыслил рационально.

Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнёрам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – пишет Медведев.