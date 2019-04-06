Меджлисовцы превратились во второсортных агитаторов Порошенко

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Замглавы запрещенного в РФ меджлиса Ахтем Чийгоз продолжает с особым рвением играть роль агитатора за Петра Порошенко, рассчитывая заполучить мандат депутата Верховной Рады по итогам осенней парламентской кампании.

Накануне Чийгоз в эфире порошенковского канала «Прямой» озвучил весь набор штампов в адрес главного конкурента своего шефа – Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чийгоз припомнил Зеленскому шутки про сравнение Украины с цыганами и актрисой из немецких фильмов для взрослых, а также старое выступление времен КВН, где комик молил Владимира Путина о спасении Украины.

«Сегодня идёт война, и мы должны её выиграть. Но не вот этими смешными и, к сожалению, очень печальными роликами. Потому что нельзя в стране переводить всё в смех и такую пошлую шутку про нашу страну-порноактрису, про то, что наша страна – как цыгане, унижая ещё и другой народ, что мы просим нас взять к себе за все долги. Вы понимаете, мы очень чувствительно к этому относимся.

На Украине на этом периоде пытаются эту нашу чувствительность забить. А потом отшутятся, команда, которую мы не видели, скажет: «Мы ничего не обещали». Наше государство – это не «95 квартал», – сказал Чийгоз.

«Без Крыма никогда не будет независимой Украины. Это не лозунг, а цель, которую преследует этот коварный враг.

Крым – это не как… кто-то сказал такой хирургический термин, отрезали руку или ногу. Отрежут ногу – возьмёшь костыль и как-то будешь жить. Отрежут руку – как-то вторая рука будет работать. А вот когда у тебя разбито сердце… Крым – это разбитое сердце каждого украинца», – добавил меджлисовец.