«Мэр Кишинёва предал Россию, дав обещания западным послам» – экс-президент Молдовы

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Иван Чебан предал свой электорат, поменял свою идеологию ради сохранения кресла мэра Кишинёва. Он пообещал западным послам, что вместе с Майей Санду создаст большинство в будущем парламенте – только ради того, чтобы в отношении него не открыли уголовные дела.

В этом нынешнего мэра Кишинёва в ходе своего онлайн-эфира “În direct cu Igor Dodon” обвинил его бывший непосредственный начальник, экс-президент Республики Молдова Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому он поменял свою позицию насчёт государственного языка, Европейского Союза и нашего партнёра, Российской Федерации», – отметил Додон.

По словам экс-президента Молдовы, Иван Чебан «готов продать всех, чтобы сохранить пост мэра Кишинёва».

Иван (Ион) Чебан, выпускник РАНХИГС, в течение шести лет занимал пост секретаря по идеологии в Партии социалистов, возглавляемой Игорем Додоном, пресс-секретаря президента Молдовы, и наконец, вице-спикера парламента от Партии социалистов. В это время он называл государственный язык молдавским, выступал за вступление в Евразийский Экономический Союз, лично участвовал во встречах с президентом России Владимиром Путиным и в подписании соглашения с ЕАЭС о предоставлении Молдове статуса наблюдателя.

Уже будучи избранным мэром Кишинёва благодаря голосам пророссийского электората, Чебан неоднократно встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, с мэром Петербурга Александром Бегловым, не стеснялся получать помощь от двух российских столиц.

После 24 февраля 2022 года Иван Чебан прекратил все контакты с Россией, публично называет Российскую Федерацию «агрессором», заявляет, что «Крым украинский», организует в Кишинёве концерты русофобского коллектива из Украины «Океан Эльзы», выступает сторонником евроинтеграции и призывает все проевропейские партии подписать документ, аналогичный румынскому «Пакту Снагов» от 1995 года, согласно которому все румынские партии согласились с курсом на ЕС и НАТО. Государственный язык в Молдове Чебан теперь упорно называет румынским.

Тем не менее, он рассчитывает на получение голосов левого электората, готовясь предстать в образе “грамотного управленца-профессионала”.