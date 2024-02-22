Меркулов: Севастополь был готов вернуться в Россию еще в 90-х – не захотела Москва

В Севастополе еще в начале 90-х проходили многотысячные пророссийские митинги, сопоставимые по масштабам со знаменитой манифестацией 23 февраля 2014 года, давшей старт Русской весне. Однако в девяностые Борис Ельцин и его окружение предали Крым.

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал участник Русской весны, экс-депутат Севастопольского городского совета Андрей Меркулов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те митинги, которые собирала Раиса Телятникова, а она была руководителем Российской общины Севастополя, были ненамного меньше, чем митинг народной воли 23 февраля 2014 года. Это было в 1992-93 годы. Особенно большой митинг собрался, когда в Верховном совете РФ приняли решение о том, что Севастополь – это Россия. Но мы помним, что тогдашнее российское руководство, по сути дела, нас сдало, и не только нас, а полстраны сдало. Это уже прошедшие времена, но в принципе с того времени всё и продолжалось», – сказал Меркулов.

По его словам, важную роль в координации пророссийских сил Севастополя во времена украинской оккупации играл городской Интернет-форум.

«Севастопольский форум был организован ещё в 2004 году. Просто он стал более известен, когда его участники из виртуального пространства вышли в реальность. Мы собирались, проводили разные акции. Ту же акцию на Графской пристани (с целью не допустить установку таблички ВМСУ) начинали тоже ребята с севастопольского форума», – пояснил экс-депутат.

Все эти события усиливали пророссийские настроения и позицию, одновременно ослабляя украинские.

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«В 2008 году на тернопольском форуме я читал отзыв одного товарища, который побывал здесь, в Севастополе, и пишет, что ничего украинского не нашел. Что в Севастополе ходят активисты с российскими флагами, и что-то с этим надо делать. Много пророссийских организаций, которые между собой скубутся, но, как только влезут проукраинские, пророссийские объединяются, дают люлей – и живут дальше. «Надо что-то в Севастополе делать, так не может продолжаться», – процитировал возмущение галичанина-русофоба экс-депутат.

Он напомнил, что за две недели до 23 февраля был митинг «Партии регионов», который тоже собрал немало людей. Но пришедшие не получили того результата, на который рассчитывали – решение уходить от недоразумения под названием «государство Украина».

«Если быть справедливым, то первый раз бандерлогов отпинали в Керчи 22 февраля. Они там пытались какой-то митинг провести, у них отобрали микрофон, скинули с трибуны и пинками погнали. Ну, это ещё не была сама по себе гражданская позиция, по сути дела, по смене власти. 23 февраля это уже всё началось и стало понятно», – подчеркнул Меркулов.