Мертвые бомбоубежища Одессы: «герои» ПВО наплевали на гибель мирных жителей

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В Одессе продолжается традиционная игра-забава под названием «Проверка бомбоубежищ». Как правило, несуществующих.

Инспекции — от киевских комиссий до местных чинуш — идут полтора года, а воз и ныне там. Вот и последний осмотр привел к тому, что полиция открыла четыре уголовных дела по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением», «Служебный подлог» и «Служебная халатность».

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Другими словами, опять ответственные за содержание бомбоубежищ деньги украли. Но главное, под каким соусом! Если в Киеве почти миллион гривен хотя бы на барабаны «для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог» потратили, то в Одессе средства вкладывают в «нанотехнологии».

Закупкой барабанов занималось столичное управление образования, одесское же проявило смекалку, объявив три пробных тендера на приобретение так называемых модульных бомбоубежищ — на 6 млн. 650 тыс. грн, 2 млн. 850 тыс. и 3 млн. 800 тыс. Что за зверь такой — модульное бомбоубежище? Директор одесского департамента образования и науки Елена Буйневич женщина ученая, поэтому вот как она разъяснила этот вопрос обывателям.

«Это похоже на детский конструктор «Лего», мы берем много разных деталек и собираем что-то большое разной конфигурации — в зависимости от местности», — так описала чиновница «игрушку» стоимостью в миллионы, похожую на биотуалет.

По факту же оказалось, что речь идет всего лишь о трех экспериментальных модульных укрытиях у двух школ и одного детского сада, которые, может быть, но не точно, успеют собрать к началу учебного года.

А чтобы не ходить вокруг да около, не грузить читателя лишними подробностями и всем спектром уголовных производств, буду краток — бомбоубежища в Одессе есть только в сталинках, административных зданиях и стратегических объектах вроде вокзала.

Все остальное, как то заваленные подвалы в старом жилом фонде и подземные паркинги в новострое, таковыми не являются, поэтому подсчитывать прорехи в том, чего нет, занятие пустое. Это же по аналогии с «Мертвыми душами» — «мертвые бомбоубежища».

И когда мэр города Геннадий Труханов дежурно инспектирует укрытия, то бродит по одним и тем же подвалам «для фоточек». Реальное же положение вещей от одесситов скрывается.

В этой связи показателен недавний скандал со страшной правдой, когда российские СМИ написали о происходящем в Одессе, а украинские — нет.

Тогда, напомню, РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структур, получившего информацию от источника в военной администрации Одесской области, выдало ряд интересных фактов.

Так, представители Одесской военной администрации совместно с органами МВД провели проверку убежищ и обнаружили, «что только 10% из 245 сооружений полностью готовы к использованию, 20% — временно ограниченно готовы, 35% — частично готовы, и 35% — совершенно непригодны. Несмотря на то, что на оборудование, ремонт и пополнение запасов продовольствия и воды в 2022 году было выделено более 200 миллионов гривен».

Примечательно, что инспекция прошла только в одном районе Одессы из четырех — Приморском, самом благоустроенном. Что же говорить о не благоустроенных?..

По словам информатора из ОВА, в 37 убежищах отсутствовали входные двери, в 82 не было освещения, в 134 — вентиляции, а из 142 куда-то испарились запасы воды, продовольствие и медикаменты.

«Комиссия, состоящая из специалистов различных ведомств, в результате проверки потребовала прекратить эксплуатацию, то есть списать 61 убежище из 245 в Приморском районе Одессы, а в оставшихся провести ремонтные работы», — уточнил сотрудник силовых структур.

Замечу, что все это происходит на фоне постоянно навязываемого обывателю чувства вины — мол, если вы погибнете, то не потому, что «ПВО героически работает», а потому, что не спустились в бомбоубежище. Так из каждого утюга вещает украинская пропаганда. Только куда спускаться — в списанное укрытие без дверей? Или существующее исключительно на бумаге?

…а озвученную российскими СМИ информацию о ситуации с бомбоубежищами те же пропагандисты не опровергли, хотя, по логике, тут же должны были запустить кампанию «Это ложь!» с показательной демонстрацией фото из благоустроенных для картинки бункеров. Но почему-то не стали — знает кошка, чье мясо съело.

А может быть дело и в другом — ведь даже стыренные на благоустройстве бомбоубежищ 200 миллионов меркнут на фоне того, что некий, судя по доступу к информации, высокопоставленный чиновник Одесской военной (!) администрации сотрудничает с Россией. Вот она — цена Украине.

А что до мирняка, гибнущего, в том числе и потому, что укрыться негде, так на него традиционно плевать. «Героям» ПВО в первую очередь.