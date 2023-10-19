Метаморфозы саакашистов: «российский агент» стал «европейской надеждой»

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Чуда не произошло. Импичмент президента в парламенте Грузии не удался. Саломе Зурабишвили остается на своем посту.

Впрочем, «с сегодняшнего дня, в течение следующего года», как считает председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, она «будет лишь формально президентом Грузии», а в реальности останется фактическим лидером саакашисткой оппозиционной силы «Национальное движение».

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Дело в том, что именно «ЕНД», бойкотировавшее вчерашнее парламентское заседание в полном составе по соображениям исключения возможности сговора отдельных депутатов с правящей партией, спасло Зурабишвили от вердикта большинства народных избранников.

За импичмент отдали свои голоса 86 депутатов. При этом, согласно регламенту грузинского парламента, чтобы импичмент состоялся, он должен быть поддержан двумя третями депутатского корпуса (100 голосов), в противном случае вопрос отстранения главы государства от должности считается снятым.

Поводом для импичмента, как известно, послужили многочисленные зарубежные визиты Зурабишвили без согласия правительства, чем она нарушила положение Конституции о полномочиях президента.

Главной же причиной инициирования импичмента правящей силой стали, по утверждению ее лидеров, выступления президента против интересов страны. Имеются в виду заявления Зурабишвили в прошлом году о том, что Грузия не заслужила статуса кандидата в ЕС, и что реформы, предусмотренные европейскими рекомендациями выполняются лишь формально.

Однако в ходе своего выступления в парламенте президент на обвинения, предъявленные партией власти, ответила, что она не нарушала Конституции, а правящей партии не удастся привести факты, подтверждающие ее действия по саботированию европейского пути грузинского государства.

По мнению Зурабишвили, грузинское общество хорошо знает, что она «смогла сделать в рамках узких прав, чтобы повысить уважение и доверие к нашей стране и поднять сотрудничество с нашими европейскими партнерами на другой уровень».

Президент Грузии подчеркнула, что у нее есть лишь единственный план – получение страной статуса кандидата в ЕС в конце года.

«На пути к этой цели никто и ничто не сможет остановить меня», – заявила Зурабишвили.

На оппозиционном фланге отношения к Зурабишвили с момента ее восхождения на политический олимп до неудачной попытки низложения той же политической силой, которая сама навязала ее в качестве президента грузинскому обществу, произошли весьма странные метаморфозы.

Ведь, как напоминает председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, в свое время «Нацдвижение» называло Саломе Зурабишвили агентом, резидентом и шпионкой.

«Как известно, этот статус не меняется, если кто-то был шпионом, агентом и резидентом, он всегда остается шпионом, агентом и резидентом, однако сегодня именно это коллективное «Нацдвижение» объявляет Саломе Зурабишвили самым проевропейским лидером грузинской политики. Тут реально видно, как далеко зашел этот альянс», – сказал лидер правящей партии».

Судя по реакции ряда европарламентариев на процессы, связанные с импичментом президента Зурабишвили, следует полагать, что вышеупомянутый альянс несколько шире. Так, депутаты европейского парламента Андрюс Кубилюс, Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, и Мириам Лексман в совместном письме призвали грузинских коллег не поддерживать импичмент президента.

Они утверждают, что, запустив процесс импичмента, правящая партия и правительство нарушили Конституцию Грузии и европейские принципы конституционной демократии, помешав президенту выполнять свои обязанности. Усомнившись в искренности стремления властей Грузии к вступлению в ЕС, евродепутаты обвинили их в саботировании шансов страны «на получение в конце года статуса кандидата в ЕС».

А еще один европарламентарий, Виола фон Крамон, в своем микроблоге поздравила президента с результатами парламентского заседания и не преминула отметить, что «репутация Грузии сильно пострадала», и что теперь необходимо удвоить усилия, чтобы Грузия в декабре стала кандидатом в ЕС.

Следует заметить, что оппозиционные к властям страны силы солидарны, что начав импичмент президента незадолго до вынесения вопроса о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, правящая сила, вопреки устремлениям народа Грузии, препятствует европейскому будущему страны.

На пленарном заседании парламента Грузии депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе напомнила грузинским парламентариям заявление главы евродипломатии Жозеппа, считающего, что импичмент грозит «ростом контрпродуктивной поляризации». Ведь Боррель в ходе недавнего внезапного визита в Грузию потребовал от властей:

«Все институты в стране должны работать вместе, поддерживая европейский путь».

Отсюда делает вывод оппозиционный депутат, что «импичмент президента – это плохой посыл из Грузии, который может дойти до Европы».

До Европы, однако, уже дошла весть о провале импичмента. По итогам голосования Саломе Зурабишвили остается на посту главы государства. Впрочем, такой результат заседания парламента и был предсказуем. А вот зачем было затевать партии власти процедуру импичмента, заранее зная его исход, остается загадкой для грузинской общественности.

Неужто правящей силе не терпелось услышать по итогам голосования колкости в свой адрес? Так они и не заставили себя ждать. Ближе к вечеру циничным заявлением отличился лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Уже 2:0 не в пользу Кобахидзе! Первый был, когда в этом году ему «удалось» пронести «российский закон», а теперь – это второй. Третьим будет изгнание пинком этой российской темной силы путем выборов. В остальном, и то шоу, что Зурабишвили создаст отдельный центр политического притяжения, у них тоже не получается…»».

Мнение о создании альтернативного политического центра в стране, который может возглавить действующий президент, было озвучено и политологом Гией Хухашвили. По его словам, «есть большая потребность в альтернативных политических центрах, которые будут одинаково дистанцированы от двух главных сил – «Единого национального движения» и «Грузинской мечты».

«Людям не нравятся оба варианта. А Саломе Зурабишвили в политическом смысле сейчас в «шоколаде» , – думает политолог.

Рядовому же гражданину Грузии не так уж и просто вникнуть в суть градаций внешнеполитического курса двух уже поднадоевших политических сил и в том, каков, с этой точки зрения, резон создания альтернативного политического центра, если вероятный лидер последнего в ходе «антиевропейского импичмента» обращается к европейским партнерам с просьбой не бросать Грузию, так как «нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе».

Однако время несомненно даст ответ на вопрос: находится ли сейчас в политическом шоколаде госпожа Зурабишвили или она погрязает в какой-либо совершенно иной субстанции…