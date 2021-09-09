МИД РФ обвинил Запад в потворстве украинским терактам в Крыму

Новости Украины

Запад потакает Украине, которая организовывает диверсии и теракты в российском Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что 23 августа в крымском селе Перевальное произошел взрыв газопровода, вскоре после чего были задержаны непосредственные исполнители, признавшиеся, что получили задание на диверсию от украинской разведки. При этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано и ряд западных чиновников призвали освободить задержанных, обвинив РФ в преследовании крымских татар.

Представитель МИДа считает, что это «укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму», хотя «внести разлад и деструктив в положение дел в Крыму» пытается Украина.

«Политика Киева по отношению к Крымскому полуострову и его жителям – это не только комплекс дезинформационных и политических мероприятий антироссийской направленности. Это экстремизм и диверсии. Например, затеянная киевским режимом водная и энергетическая блокада полуострова отсылает к худшим эпизодам в памяти мировой истории, когда мирное население страдало от властей, контролирующих коммуникации и поставки. В своём античеловечном угаре нынешние власти Украины идут дальше своих идеологических предшественников, они в мирное время переходят к тактической партизанской войне, минируя дороги и переправы», – считает дипломат.

Она напоминает о минировании Киевом мостов через Чонгарский пролив, а также инспирированный с территории Украины «телефонный терроризм», когда проплаченные киевскими властями силы саботируют работу госучреждений в Крыму.

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны.

Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют. В этой связи возникает вопрос: насколько сильно киевский режим и его западные кураторы в принципе ненавидят людей, чтобы так откровенно пытаться испортить им жизнь?», – резюмирует Захарова.