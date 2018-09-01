01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Провокации, Украина
Просмотров:

Министр обороны ДНР рассказал о новой провокации ВСУ на линии фронта



Вчера ВСУ в очередной раз попытались спровоцировать армию ДНР на открытие огня.

Об этом министр обороны ДНР Владимир Кононов рассказал в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Министр обороны ДНР сообщил, что на данный момент ситуация в Республике находится под контролем.

«Жители ДНР могут не опасаться, вооружённые силы находятся в степени боевой готовности», – отметил Кононов.

Кроме этого, он сообщил о том, что вчера Киев в очередной раз пытался спровоцировать ДНР на открытие огня.

«По имеющейся у нас информации, украинская сторона вчера пролётами вертолётов и самолётов вдоль линии соприкосновения пыталась спровоцировать наши Вооружённые Силы для срыва перемирия. При этом на украинской стороне к работе были готовы видеокамеры и журналисты, и даже ОБСЕ, которые должны были заснять то, что мы не держим Минские соглашения и не выполняем данные обещания», – заявил министр обороны.

Владимир Кононов также заверил, что армия ДНР не допустит эскалации конфликта.

«Мы этого не допустим», – заявил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть