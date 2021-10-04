Минск прокомментировал арест журналиста «КП» – в Москве недоумевают

04.10.2021 18:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Корреспондент газеты «Комсомольская правда в Беларуси», гражданин Белоруссии Геннадий Можейко был задержан на территории своей страны. Он является автором скандальной заметки, в котором оппозиционер Андрей Зельцер, застреливший сотрудника белорусского КГБ, представлен в положительном свете.

Об этом спустя три дня после его задержания сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданин Республики Беларусь Можейко Геннадий 1 октября был задержан правоохранительными органами Республики Беларусь на территории нашей страны в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления «разжигание расовой, межнациональной и религиозной вражды или розни» и «оскорбление власти»», – сказал Бегун.

Ранее в СМИ и соцсетях озвучивалось мнение, что Можейко был похищен с территории России либо задержан российскими правоохранителями, а затем передан Белоруссии. Как пояснил Бегун, без помощи российских коллег действительно не обошлось.

«Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, где предпринял попытку выехать в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, ему было отказано в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал из России и прибыл в Беларусь, где в последующем и был задержан», – сказал Бегун.

Он подчеркнул, что случай с Можейко не является экстраординарным.

«Это сложившаяся практика работы правоохранительных органов и России, и Белоруссии. Каждая из сторон в соответствии с положениями международного договора имеет право объявить нежелательность нахождения конкретного лица в интересах национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и свободы других лиц. В наших учетах также имеется целый ряд лиц РФ, которым запрещен въезд на территорию Республики Беларусь на срок до 10 лет. Аналогичным образом действуют и наши российские партнеры», – сказал Бегун.

Между тем, в Москве хотят прояснить роль российских правоохранительных органов в этом деле и законность их действий.

«Получается российские правоохранительные органы фактически выдворили журналиста Геннадия Можейко в Белоруссию. По факту выдав его коллегам из Минска. Все-таки, очень хочется услышать комментарий наших правоохранителей. Странно, что за них говорит белорусский пресс-секретарь. Почему, например, Можейко был нежелательной персоной в России. И почему ему не дали выехать в третью страну, если он такой нежелательный», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале военкор КП Александр Коц.