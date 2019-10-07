Минск разыгрывает миротворца в Европе в интересах Москвы

07.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия будет продолжать выполнять положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМ).

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил сегодня на открытии форума «Минский диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников», – заметил Владимир Макей.

Белорусский политолог Александр Шпаковский утверждает, что подобные заявления официальный Минск делает по согласованию с Россией.

Он напоминает о позиции президента РФ Путина согласно которой, Москва воздержится от размещения ракет на территории Белоруссии в случае, если страны НАТО также воздержатся от подобных действий.

«Это очень сильный ход российской дипломатии. Вот теперь мы и посмотрим, кто здесь настоящий “агрессор”. Если НАТО разместит ракеты подобного типа в Европе, то именно Альянс будет нести политическую ответственность за дальнейшие последствия.

В противном случае будет иная реальность, о чем неоднократно предупреждал Лукашенко, когда говорил, что “мы с россиянами в ответ будем вынуждены что-то размещать”. Очевидно, что договоренность на этот счёт есть. Но Минск до последнего будет играть на разрядку, а не на милитаризацию», – написал Шпаковский у себя в фейсбуке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже попытался договориться с Польшей о взаимном неразмещении соответственно российских и американских ракет. Так 6 сентября в Минске он заявил, что поляки «заплакали» после того, как белорусы разместили рядом с границей свои ракетные установки «Полонез».

Тему ракет он продолжил на встрече с руководителем оборонной промышленности Белоруссии. Лукашенко заявил, что страна должна предпринимать меры для своей безопасности, она уже создала «ракету средней дальности» и теперь планирует разработать еще более мощное оружие.

По мнению экспертов, Россия имеет возможность использовать белорусский плацдарм для ответа США, не нарушая ДРСМ, если разместит там сухопутный вариант корабельной крылатой ракеты «Калибр-М» на шасси белорусского производства и ракетные установки «Искандер» с более дальнобойными ракетами.