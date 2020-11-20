20.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Наука, Общество, Политика, Россия, Экономика
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Мишустин в Подмосковье запустил установку, воссоздающую Вселенную после Большого взрыва


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в запуске первого каскада комплекса NICA – сверхпроводящего ускорителя (бустера) в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект класса «мегасайенс» NICA имеет огромное значение. Когда комплекс будет полностью запущен, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, – кварк-глюонную плазму.

Реализация проекта позволит создать экспериментальную базу мирового уровня. Её можно будет задействовать как для проведения фундаментальных исследований по наиболее актуальным вопросам современной физики высоких энергий, так и для выполнения прикладных исследовательских работ в таких областях науки и технологии, как радиобиология и космическая медицина, терапия раковых заболеваний, развитие реакторов, тестирование радиационной стойкости электронных устройств.

NICA – совместный проект российского промышленного комплекса и зарубежных партнёров. Михаил Мишустин назвал его впечатляющим.


«Здесь, в наукограде, сложилась комплексная модель взаимодействия властей всех уровней, передового научно-производственного комплекса, особой экономической зоны и международной научной организации. Это уникальная ситуация. Правительство не только поддерживает такие модели наукоградов, но и формирует новые механизмы, стимулирующие их создание и развитие», – сказал Михаил Мишустин.

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