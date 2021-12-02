«Мне передали» – Лукашенко намекнул, что Тихановская изменяет мужу в Европе

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» изменяет своему мужу в Европе.

Об этом РИА «Новости» рассказал президент «Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же знаем в деталях, что творит Тихановская. Мне один оппозиционер передал через людей: зачем Александр Григорьевич держит ее мужа в тюрьме. Его надо выпустить и туда отправить. Посмотрите, он там перестреляет всех – из-за поведения жены. Я говорю, я во-первых его не держу. Во-вторых, я не могу так поступить. Женщин нельзя обижать», – сказал Лукашенко.

Он считает, что Тихановская не вернется в Белоруссию, даже если против нее не будет возбуждено уголовное дело.

«Она ж не хочет возвращаться. И раньше не хотела, а сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма. Но никогда такой и просьбы не было. Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде там. А здесь муж, не дай Бог, из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья. Ничего там толкового нет. Вокруг нее сидят црушники», – сказал Лукашенко.

После заявления президента белорусский тележурналист Игорь Тур тоже решил поделиться слухами.

«По слухам, литовские спецслужбы сами записали видео любовных интриг Тихановской и немного этим видео шантажируют весь офис. Мол, делайте, что скажем, иначе – выбросим видео в интернет. Опубликование этого видео измены Тихановской через сторонние ресурсы хоронит всех: Тихановскую, Тихановского, Вечёрко и даже немножко Латушко. Потому что Латушко познакомил Светлану со вторым героем видео. Так уж вышло. Фамилию, о которой говорят в кулуарах Вильнюса, знаю. Но не буду публично из уважения к самому слову “женщина”», – написал Тур в своем телеграм-канале.

Муж «лидера белорусской нации» Сергей Тихановский находится в СИЗО уже полтора года. Сейчас его дело рассматривается в суде. Ожидается, что приговор будет вынесен 14 декабря. Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.