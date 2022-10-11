Молдова шантажирует «Газпром» судом и Приднестровьем

Новости Украины

Власти Молдовы намерены засудить «Газпром» «за нарушение условий контракта». Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире «Jurnal TV», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром сократил поставки газа в Молдову на 30%, нарушив положение контракта. Это прискорбный и типичный подход Российской Федерации. Обращение в суд, конечно, займет некоторое время. Мы соберем аргументы и обратимся арбитраж», – сказал Гроссу.

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«Газпром» сократил поставки газа в Молдову в октябре с 8 до 5,7 млн кубометров в сутки. Российский монополист объяснил это позицией «Нафтогаза Украины», который отказывается принимать топливо через ГИС «Сохрановка». Вместе с тем «Газпром» сохранил за собой право в любой момент прекратить поставки, поскольку Молдова постоянно срывает сроки оплаты газа и грубо нарушает сроки проведения аудита по историческим долгам.

Изменение объемов поставок имеет неприятный сюрприз для Молдовы. Дело в том, что, согласно контракту, «Газпром» обязан платить за транспортировку газа, если поставляемый объём превышает 5.7 млн м3 в день. По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, теперь Молдова должна оплатить транспортные услуги ГТС Украины в объеме $3.5 млн. Он заявил, что обратится в прокуратуру для привлечения к ответственности тех, кто подписал такой контракт, противоречащий правилам международной торговли.

Видимо поэтому премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поспешила сделать примирительное заявление.

«Конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы было как можно меньше раздражений, чтобы не было предлогов для разрыва контракта, потому что при текущей рыночной цене в любом случае действующая формула, которая перешла к зимнему варианту, даёт нам цену на газ лучше, чем цена на рынке», – заявила она.

Российский газ безальтернативен для Молдовы не только поэтому. Устав АО «Молдовагаз» разрешает транспортировку по своим сетям исключительно российского «голубого топлива». На это обратил внимание миноритарный акционер «Молдовагаз» Александр Петков.

«Единственный участок газопровода, который может транспортировать другой газ, это румынский газопровод из Унген до пригорода Кишинева. А дальше, по сетям «Молдоватрансгаз» может идти только российский газ», – сказал Петков.

Молдавский эксперт по энергетике Виктор Парликов уверен, что ни Россия, ни Молдова, несмотря на грозные заявления, не хотят разрывать свой контракт.

«Расторгнуть договор можно, но по каким-то причинам российская сторона не хочет его расторгать. Молдавская сторона, основываясь на том, что «Газпром» нарушает положения контракта, тоже может его расторгнуть. Стороны понимают, расторжение контракта – билет в один конец. Никто не будет больше бесплатно поставлять газ в Приднестровье. Если Газпром не будет поставлять газ правому берегу, Украина не пропустит его в Приднестровье. Молдова не готова расторгать контракт, не имея решения о том, что будет происходить в Приднестровье. Регион становится «горячей картошкой», которую Молдова с Россией перекидывают друг другу. Приднестровье является заложником этой истории. Вероятность гуманитарного кризиса растет и скоро приблизится к 100%. Россия и Молдова перекидывают ответственность за этот кризис», – сказал Парликов в эфире НТВ Молдова.

Его коллега Андрей Дамашкин согласен с тем, что на стороне Молдовы сейчас играет Украина. Он пояснил, что, хотя основные объемы российского газа заходят через ГИС «Гребенники» в Приднестровье, принимает его там «Молдовагаз». Альтернативный маршрут проходит через Новоалексеевку в Молдову. По этому маршруту снабжается приднестровская Рыбница. Таким образом, Молдова с Украиной могут по своему желанию перекрыть газ в ПМР.

«Нам удалось отсрочить платеж при нынешней относительно низкой цене. Это просто чудо в нынешних условиях, потому что спрос на энергоносители огромен. Я не верю, что нынешнему руководству Молдовы под силу дипломатические переговоры с Россией о цене на газ. А вот предъявить определенные аргументы оно может. Я думаю, что такие аргументы есть, но власть их будет использовать не сейчас. Весь вопрос лежит в снабжении Приднестровья, и все зависит от результатов войны на Украине. Если ситуация будет разворачиваться в сторону украинской стороны, то переговорные условия сложатся в пользу Молдовы. Молдова сделает это руками украинской стороны. Если Молдова сговаривается с Украиной, то оттуда газ не поступит никогда», – сказал Дамашкин в интервью «Спутнику».