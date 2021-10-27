Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.10.2021 23:06 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
Просмотров:

Молдова сорвала международные переговоры по блокаде Приднестровья

Новости УкраиныВстреча «5+2» (РФ, Украина, ОБСЕ, США и ЕС – Молдова, Приднестровье), запланированная в Стокгольме...

Встреча «5+2» (РФ, Украина, ОБСЕ, США и ЕС – Молдова, Приднестровье), запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Молдова попросила перенести или отменить заседание.

Об этом  рассказал телеканалу ТСВ глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы получили официальное приглашение и были готовы к заседанию Но буквально сегодня молдавская сторона неожиданно проинформировала международных партнеров и нас о том, что они просят отменить или перенести встречу. Сигнал тревожный, якобы Молдове надо подготовиться как-то. Это лишает нас возможности обсудить многие вопросы переговоров на международной площадке», – сказал Игнатьев.

Новых дат Молдова не предложила и никак не объяснила свое желание отменить встречу

«Одно дело рассказывать нам в Бендерах или в Кишиневе о том, что мы работаем интенсивно. Другое дело в Стокгольме отвечать на все вопросы, которые накопились, а их гигантское множество», – сказал Игнатьев.

По его словам, проблема транспортной блокады Приднестровья не решается. Более сотни водителей на автомобилях с приднестровскими номерами застряли на Украине.

В октябре помочь решить транспортную проблему в рамках формата «5+2» Тирасполю пообещала действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть