Молдова сорвала международные переговоры по блокаде Приднестровья

27.10.2021 23:06 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Встреча «5+2» (РФ, Украина, ОБСЕ, США и ЕС – Молдова, Приднестровье), запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Молдова попросила перенести или отменить заседание.

Об этом рассказал телеканалу ТСВ глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили официальное приглашение и были готовы к заседанию Но буквально сегодня молдавская сторона неожиданно проинформировала международных партнеров и нас о том, что они просят отменить или перенести встречу. Сигнал тревожный, якобы Молдове надо подготовиться как-то. Это лишает нас возможности обсудить многие вопросы переговоров на международной площадке», – сказал Игнатьев.

Новых дат Молдова не предложила и никак не объяснила свое желание отменить встречу

«Одно дело рассказывать нам в Бендерах или в Кишиневе о том, что мы работаем интенсивно. Другое дело в Стокгольме отвечать на все вопросы, которые накопились, а их гигантское множество», – сказал Игнатьев.

По его словам, проблема транспортной блокады Приднестровья не решается. Более сотни водителей на автомобилях с приднестровскими номерами застряли на Украине.

В октябре помочь решить транспортную проблему в рамках формата «5+2» Тирасполю пообещала действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.