Морпехи в Крыму получили боевые машины-амфибии

30.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Размещенная в российском Крыму 810-я бригада морской пехоты получит партию плавающих гусеничных БМП-3Ф.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ, пишут «Известия».

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Уточняется, что эта техника способна высаживаться с борта десантных кораблей, вплавь преодолевать морские участки, выходить на берег и продолжать движение. По огневой мощи «трешки» не уступают танкам. В их арсенале противотанковые ракеты, 100-миллиметровые и 30-миллиметровые пушки.

«Морская пехота давно нуждается в перевооружении, но до недавнего времени не было боевой машины с достаточными водоходными свойствами. В наше время для высадки на побережье морская пехота в основном использует колесные БТР-82 и его модификации», – главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он убежден, что нужен полный переход бригад морской пехоты на такие машины.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, после потери актуальности плавающего танка ПТ-76 морская пехота комплектовалась устаревшей либо малоподходящей для ее функций техникой, неспособной выйти прямо из корабля в море.

Он также добавил, что «БМП-3Ф несет очень мощное для своего класса вооружение, пожалуй, самое сильное среди всех БМП, имеющихся в мире».