Мощные взрывы в Харькове: российские ракеты накрыли инфраструктурный объект

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, где начался сильный пожар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,в своем тг-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны. Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», – написал мэр в 12 часов дня.

Через пару часов он добавил:

«Пятый «прилет» по городу сегодня и снова по промышленной зоне».

В свою очередь глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что попадание было в Холодногорском районе.

По словам гауляйтера, пострадало шесть человек.