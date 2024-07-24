Мощные взрывы в Харькове: российские ракеты накрыли инфраструктурный объект
ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, где начался сильный пожар.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,в своем тг-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
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«Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны. Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», – написал мэр в 12 часов дня.
Через пару часов он добавил:
«Пятый «прилет» по городу сегодня и снова по промышленной зоне».
В свою очередь глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что попадание было в Холодногорском районе.
По словам гауляйтера, пострадало шесть человек.
Спасибо!
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