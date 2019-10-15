Москаль и Плачков завопили об измене национальным интересам

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Возобновление импорта электроэнергии из России уничтожит энергетическую отрасль Украины и оставит без работы десятки тысяч шахтеров.

Об этом в блоге на сайте «Экономическая правда» пишет экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Плачкова, недавняя поправка, которую приняла Верховная рада, позволила российской компании «Интер РАО» начать первые поставки электроэнергии на Украину.

«Уже с 1 октября начались первые поставки российской электроэнергии ровным графиком мощностью 100 МВт. Единственным экспортером с российской стороны является государственный монополист «Интер РАО»… Номинальная мощность линий электропередач Украина – Беларусь и Украина – РФ составляет 3800 МВт… «Интер РАО» имеет все возможности заместить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине. И они это сделают… После того, как российский импорт начнет «заливать» нашу страну, первым упадет государственная добыча угля.

После открытия импорта электроэнергии государственный уголь уже никому не будет нужен. Около 31 тысячи шахтеров окажутся на улицах… Вслед за государственными предприятиями, частные шахты потеряют около трети объемов добычи. При этом финансовое состояние частных угольных компаний приблизится к критическому, и еще 10-15 тысяч шахтеров останутся без работы», – пишет Плачков.

Также, эксперт считает, что из-за возобновления импорта, Украина лишится возможности стать частью европейской энергосистемы, а, значит, под угрозой евроинтеграция и международная поддержка.

Закупки электроэнергии у России чреваты и отменой санкций со стороны США, заявил в своем блоге украинский политик Геннадий Москаль.

«Недавнее решение Верховной рады о разблокировании импорта из России электроэнергии – это абсурд, который на голову не лезет. Чтобы понять всю абсурдность ситуации – попробуйте хотя бы на секунду представить, что подобное произошло бы во время Второй мировой – если бы СССР покупал дизель в нацистской Германии!

Ну а решение покупать электричество у российской компании, владельцы которой находятся в санкционном списке США (за агрессию РФ против Украины !!!) – это прямая измена национальным интересам! Думаю, наши недруги уже донесли руководству США эту информацию, поэтому существенное ослабление санкций Штатов против РФ – не за горами», – заявил Москаль.