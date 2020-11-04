04.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, экстремизм
Просмотров:

Московская полиция задержала националистов у приёмной ФСИН


Московская полиция задержала националистов, которые сегодня собирались провести несанкционированную акцию у здания приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Цветном бульваре.

Задержания начались у станции метро после того, как пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев рассказал журналистам о сути акции. Был задержан сам Зайцев и еще порядка 30 человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Националисты намеревались возложить цветы к приемной ФСИН в память умершего недавно в тюрьме Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее власти Москвы отклонили 4 заявки на проведение 4 ноября националистических «русских маршей». Показательно, что с просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину разрешить провести возложение цветов помимо националистов обратилась праволиберальная партия «Парнас».


Во время похорон Тесака 3 октября на кладбище были предприняты повышенные меры безопасности, дежурила полиция. У некоторых из пришедших проститься были татуировки и украшения в виден фашистской символики.

Официальная версия смерти Марцинкевича – самоубийство. Однако окружение Тесака в нее не верит.

Марцинкевичу было 36 лет. Националист был известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть.

Он также руководил организациями «Реструкт» и «Формат-18» (запрещены на территории РФ). Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть