Московская полиция задержала националистов у приёмной ФСИН

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Московская полиция задержала националистов, которые сегодня собирались провести несанкционированную акцию у здания приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Цветном бульваре.

Задержания начались у станции метро после того, как пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев рассказал журналистам о сути акции. Был задержан сам Зайцев и еще порядка 30 человек.

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Националисты намеревались возложить цветы к приемной ФСИН в память умершего недавно в тюрьме Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее власти Москвы отклонили 4 заявки на проведение 4 ноября националистических «русских маршей». Показательно, что с просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину разрешить провести возложение цветов помимо националистов обратилась праволиберальная партия «Парнас».

Во время похорон Тесака 3 октября на кладбище были предприняты повышенные меры безопасности, дежурила полиция. У некоторых из пришедших проститься были татуировки и украшения в виден фашистской символики.

Официальная версия смерти Марцинкевича – самоубийство. Однако окружение Тесака в нее не верит.

Марцинкевичу было 36 лет. Националист был известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть.

Он также руководил организациями «Реструкт» и «Формат-18» (запрещены на территории РФ). Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.