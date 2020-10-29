29.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Москва, Общество, Оппозиция, Политика, Польша, Провокации, Россия, Скандал
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Московские либералки собрались у польского посольства бороться за право на аборты


У посольства Польши в Москве около десятка молодых девушек провели пикет в поддержку польских женщин, выступающих против закона, запрещающего аборты.

Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube-канале «Другое мнение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как только первая из активисток развернула плакат «Запрет абортов – приговор для женщин», появились сотрудники полиции. Они поинтересовались, кто является организатором мероприятия, однако участники ответили, что происходящее якобы является одиночными пикетами.

Одна из участниц пикета объяснила, из-за чего они собрались.

«С 1993 года в Польше проводятся ограничения законодательства в плане проведения абортов. Раньше аборт можно было сделать в трёх случаях – патология плода, в случае угрозы жизни матери, и в случае изнасилования. 98% легальных абортов в Польше проводились из-за патологий плода.


И теперь Конституционный суд отнял у польских женщин даже эту возможность. Фактически это запрет абортов. И он приводит не к росту рождаемости в стране, а к росту подпольных операций, и, следовательно, росту смертности. Это ужасно и античеловечно», – сказала она.

Другая активистка возмутилась тем, что в России также ведут борьбу с абортами и планируют сократить их количество.

«Наступление на репродуктивные права женщин в России тоже есть, постоянно подвергаются опасности. Сейчас в Госдуме разрабатывается законопроект о том, чтобы вывести процедуру аборта из полиса ОМС.

Помимо этого нашим правительством было сделано заявление о том, что цель – сократить аборты в два раза в ближайшие шесть лет за счёт солидаризации с РПЦ. Нас это совершенно не устраивает, и мы выступаем против этого», – сказала женщина.

Протестующие держали плакаты «От**итесь от прав женщин», «моё тело – моё дело», «Моя матка – мой выбор», «Руки прочь от наших польских сестёр», и другие.

Примечательно, что все протестующие были гражданами России – правоохранители проверяли у каждой пикетирующей паспорт. Тем не менее, не обошлось и без провокаций – одна из активисток на требование полицейского показать документ, заявила, что забыла его дома. В ответ правоохранитель потребовал, чтобы женщина свернула плакат и прекратила пикет, однако та отказалась. В итоге, активистка настояла на своём и продолжила стоять.

Напомним, на этой неделе в Польше продолжаются крупные протесты против закона, запрещающего аборты.

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