Москву не пугают причуды режима Лукашенко – Кремль занят Малороссией

06.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отличается от Украины тем, что ее элита не национальная и не компрадорская, а реликтовая советская.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии имперские элиты. Не в смысле Белорусской империи или Великого княжества Литовского. Это советские имперские элиты – малый кусочек, отколовшийся и оставшийся», – считает Школьников.

По его версии, в 90-е белорусская имперская элита быстро отстранила от власти националистов во главе с подписавшим беловежские соглашения Станиславом Шушкевичем, поставив Александра Лукашенко, который разыгрывая из себя колхозника, укрепил страну.

«То, что есть там, не является отдельным национальным государством. Это часть большой России, Советского Союза, которая стремится вернуться назад. Малая часть имперской элиты, которая оказалась отколота от империи. Это Брестская крепость, действующая в тылу врага. Остаток 4-го технологического уклада, индустриальной советской экономики, советских подходов», – утверждает геостратег.

По его прогнозу, если Россия совершит «левый поворот», то Белоруссия сольется с ней в союзе. Если же РФ останется на правых консервативных позициях, Белоруссия постарается создать национальное государство.

«Они смогут это сделать. Белорусские элиты будут вынуждены поменяться, запустив сценарий национального строительства. Они не планировали это, исходя из того, что они все-таки воссоединятся. Сейчас они в авральном режиме пытаются запустить авральный сценарий построения Великого княжества Литовского – быстро, с кучей ошибок», – рассуждает Школьников.

Тем не менее, даже в таком виде Белоруссия может оказаться выгодной для России, поскольку возьмет под контроль «все исторические русские территории, которые не сможет присоединить Россия». В частности, «заниматься Малороссией после того, как Галиция уйдет».