Мовные ведьмы. Приживется ли в Одессе «Общество анонимных украинцев»?

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Тут мовные ведьмы из Одессы (из одесских ПТУ, вернее) опять подсуетились. Речь об очередной выходке нацисток из общественной организации «Робимо вам нерви» — «делаем вам нервы», созданной при институте нацпамяти.

Напомню вкратце, что эта, собранная из прыщавых пэтэушниц зондеркоманда, эксплуатирует якобы «одесские мифы» и повадки тетей Сонь и дядей Яшей («Фима, не делай мине нервы»), транслируемые дешевыми сериалами и «джентльмен-шоу» разных сортов. Но только – на мове. Все вместе они составляют приличную конкуренцию львовской Фарион и называют себя «проектом для одесситов с одной «с».

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Род деятельности: мовное стукачество, фиксация на видео русскоязычных граждан — от сотрудников магазинов до обычных прохожих, доносы в СБУ, обращения к нацистам по вызову, вроде Ганула, который уже добрую часть города заставил «извиниться на камеру», наклеивание на офисы «желтых звезд» с пояснением «Здесь нарушают языковой закон», подслушивание под окнами — не звучат ли там русские песни.

На счету «сук Бухенвальда» — увольнения учителей, говорящих по-русски, десятки униженных, а то и вовсе людей с искалеченными жизнями. И именно «суки» 14 февраля радостно распространяли по соцсетям «валентинку» с надписью «От тебя мое сердце пылает как Дом профсоюзов»…

В общем, задачу сделать Одессу первым в стране Бандерштатом, отобрав этот статус у Львова, они выполняют весьма успешно.

И тут новый проект — курсы украинского языка «Демосковiзацiя» (студенты-психиатры, раскрыть конспекты!). Выстроен проект по принципу анонимных алкоголиков, когда неофита поощряют за «один день чистоты», потом десять дней и т. п. Он и выглядит как программа реабилитации «12 шагов» к трезвости.

Действует это так — цитирую мовных ведьм.

«Украинизируемся. Сможете провести день без всякого слова на московском? Как? Целый день говорите исключительно на украинском».

Правда, в отличие от алкоголиков с наркоманами, никаких пряников за мову не предусмотрено. Зато есть кнут за нарушения.

«За каждое московское слово сбрасывайте донат на…». И далее варианты. То есть донат может быть на что угодно — от дронов до сборов на очередной автомобиль для ВСУ. Также из наказаний: «Установите возле своего дома банку для сбора пластиковых крышечек на протезы» и т. п.

А вот для трезвенников, так сказать, для мутировавших в украинство отличников, существуют ряд заданий уже для души:

«1. Проверьте на соблюдение языкового законодательства любой бизнес: кафе, магазин, почту, супермаркет и т.д. 2. Укажите правонарушение, если оно есть. 3. Поделитесь адресом заведения в «сториз» или сообщении: похвалите, если все ок, или пристыдите, если есть нарушения».

То есть поняли — не просто обучить мове, но и взрастить стукачей… И нифига не потомки полицаев, нет, которые тоже еще как «пристыдить» умели.

Но что настораживает — раньше ведьмы все свои курсы стукачества и прочие собрания анонимных украинцев бесплатно проводили: хоть тушкой, хоть чучелком, но приходите, еще и чаю нальем. А тут вдруг, бац, и цену за входной билет залепили — 150 гривен за одну лекцию. Интересно, кто-то придет?..

Но еще интереснее другое — что, всякие там соросы и прочие отцы-грантодатели деньги перечислять перестали? И правда, зачем тратиться на утиль?

А вот рожи ведьм запомнить не помешает. Хотя бы за «валентинку» с Домом профсоюзов.