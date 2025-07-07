Можно сворачивать лавочку: Россия запросто проживёт без торговли с ЕС – Жак Бод

Максим Столяров.  
07.07.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Война, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Торговля, Украина


Рынок за пределами стран западного блока настолько вырос, что Россия может вообще прекратить торговлю с Евросоюзом.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рынок за пределами стран западного блока настолько вырос, что Россия может вообще прекратить торговлю...

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«Экономика России переориентирована на БРИКС, Китай, Индию и весь остальной не западный мир. Такова их стратегия. Поэтому чем дальше, тем меньше Россия будет уязвима и зависима от западных экономик и отношений.

И даже если они по-прежнему будут продавать Европе нефть и газ, кстати, в довольно больших количествах, они могут даже забыть об этом. Потому что рынок за пределами западной сферы настолько важен, что Россия может жить, ничего не продавая Европе», – сказал разведчик.

«У европейцев всегда была такая политика, основанная на надежде, что русские будут умолять вернуться к нормальным торговым отношениям и тому подобному. Я думаю, это иллюзия.

Поэтому, когда дело доходит до переговоров по украинскому конфликту, я думаю, это неизбежно. И мы видели, что Владимир Путин ясно дал понять во время разговора с Дональдом Трампом, что русские не откажутся от своих основных требований», – добавил он.

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