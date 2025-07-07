Можно сворачивать лавочку: Россия запросто проживёт без торговли с ЕС – Жак Бод

Рынок за пределами стран западного блока настолько вырос, что Россия может вообще прекратить торговлю с Евросоюзом.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика России переориентирована на БРИКС, Китай, Индию и весь остальной не западный мир. Такова их стратегия. Поэтому чем дальше, тем меньше Россия будет уязвима и зависима от западных экономик и отношений.

И даже если они по-прежнему будут продавать Европе нефть и газ, кстати, в довольно больших количествах, они могут даже забыть об этом. Потому что рынок за пределами западной сферы настолько важен, что Россия может жить, ничего не продавая Европе», – сказал разведчик.