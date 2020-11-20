Муниципальные советы Петербурга оккупировала «политическая перхоть и отребье» – депутат Госдумы

20.11.2020, Москва, Елена Острякова

Представители партии «Яблоко» в Смольнинском муниципальном совете Санкт-Петербурга устроили скандал, который вышел на федеральный уровень. Администрация района выделила совету для заседаний помещение, в котором висел портрет президента РФ Владимира Путина.

Это не понравилось депутатам-оппозиционерам, они сняли портрет и повесили на его место другой – Александра Пушкина.

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Однако накануне очередного заседания совета администрация вернула на место портрет президента. Это вывело из себя депутата-«яблочника» Никиту Юферева и он разорвал портрет путина в клочья.

«Сегодня очередное заседание совета МО Смольнинское. Опять Администрация повесила портрет Путина. При этом портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования», – пояснил Юферев свои действия в «Фейсбуке».

Администрация района сочла это грубым нарушением правопорядка и вызвала полицию прямо на заседание совета. Правоохранители взяли у депутатов показания и начали проверку.

Скандал приобрел общероссийский контекст. Сегодня его прокомментировал пресс-секртеарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это никак не регламентировано. Никаких инструкций нет и быть и не может. Вряд ли мы можем позитивно оценивать, что кто-то порвал фото Путина. Всё-таки это наш президент и это плохо так себя вести. А в остальном нет никаких норм на этот счет. Это первый подобный конфликт. Отдельных прояснений для чиновников по поводу портретов не требуется. Хочется посоветовать им повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом», – сказал Песков.

Между тем битва за портрет в Смольнинском муниципальном округе судя по всему будет продолжаться.

«Только что был в муниципалитете Смольнинское. На стене никого не висит. Ни Пушкина, ни Путина. Наверное это компромиссное решение. Но глава Администрации сегодня мне пообещал, что портрет они повесят. И это будет Путин. Плохой выбор», – написал Юферев сегодня в «фейсбуке».

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Что касается позора Петербурга, вот этой всей политической перхоти, этих гопников, непонятно откуда понаехавших в Петербург, которые унижают нас своими экзальтированными выходками, то, конечно же, мне очень стыдно, что в результате определенных сговоров и манипуляций в центре Петербурга у жителей нет нормальных муниципальных депутатов.

А дурно пахнущее вонью ватника, революционера, отребье, как этот Юферев, пытается заменить подлинную муниципальную работу на политические шоу. Я не понимаю, почему целый муниципалитет был отдан на откуп этой шелупони.

Я надеюсь, что жители муниципалитета, узнав, что пробралось к ним в муниципальные советы, будут иметь право выгнать их к чертям собачьим, потому что это не по-петербургски. Они не достойны быть депутатами в Санкт-Петербурге», – сказал Милонов в интервью НСН.

Как пишет «Бумага», в совет «Смольнинского» входят депутаты от «Яблока», штаба Алексея Навального и движения «Центральный район за комфортную среду обитания», а также самовыдвиженцы, поддержанные единороссами. Депутаты больше года не могут выбрать главу совета, оппозиционеры «обвиняют друг друга в сговоре с «Единой Россией».