Мураховский и Михалков довели генштабиста ВСУ до паранойи

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия проводит скрытую мобилизацию и готовит информационную почву для нападения на Украину с целью захвата всей территории и уничтожения украинской нации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замначальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы послушайте Мураховского, послушайте этого, режиссёр их известный с усами – Михалков! Послушайте, что они вытворяют! Нужно понимать, у них без разрешения никакая информация в эфир не попадает, у них очень сильная информационная кампания против Украины. Так вот, последние их заявления говорят о том, что они готовят информационную почву для полномасштабной открытой агрессии против Украины. Это не шутки» – заявил Шидлюх.

«Информационную агрессию?» – уточнила ведущая.

«Нет, полномасштабную военную! Они заявляют о том, что нужно проводить люстрацию против украинцев и денацификацию – это пропагандистский термин, придуманный в СССР, это Мураховский заявлял. Денацификация – это уничтожение всего украинского, фактически, они говорят о том, что цель – украинская нация, задача – захват всей территории Украины. Они готовят информационную почву для полномасштабной агрессии. Я больше скажу: сейчас проходит скрытая мобилизация РФ и начались учения подразделений территориальной обороны», – ответил офицер Генштаба ВСУ.

«Сейчас у определённой части общества существует такое мнение, типа, мы платим налоги, пусть армия занимается – нет! Армия – это костяк, вокруг которого нужно всем сгруппироваться для защиты нашей страны. У нас нет права потерять нашу независимость. Мы должны консолидироваться во всём, чтобы защитить нашу территориальную целостность перед такой громадной угрозой, которая фактически готовит смерть для нашей нации.

Они это демонстрировали в прошлом веке, когда уничтожили тысячи, миллионы украинцев ужасным способом, голодоморами морили, уничтожали украинскую культуру. Нужно не поддаваться на существующие сейчас провокации и в том числе защитить нашу систему, государственное устройство, поскольку главная цель – это государственный строй Украины, их не устраивает «самостийнисть» Украины!» – добавил Шидлюх.

<iframe width=”725″ height=”408″ src=”//rutube.ru/play/embed/12067825″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>