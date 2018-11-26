26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
Оппозиция, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Мурло лже-оппозиции: Шуфрича застукали с главой СБУ
«Оппозиционер» Нестор Шуфрич сегодня на экстренном заседании Верховной Рады по-дружески здоровался и беседовал с Василием Грицаком, главой СБУ, осуществляющей масштабные репрессии противников режима на Украине и антироссийские провокации.
Соответствующие снимки опубликовал парламентский фотограф Максим Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Метки: Василий Грицак, Нестор Шуфрич, СБУ
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20:16 26 ноябряЭкс-президенты Украины требуют проводить выборы в условиях военного положения
20:06 26 ноябряРоссия в ООН: Корабль «Украина» идёт на дно
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19:48 26 ноября«Следующая фаза конфликта вспыхнет в Донбассе» – украинский нардеп
19:35 26 ноябряПогранслужба ФСБ спасла отправленных на смерть украинских моряков
19:30 26 ноябряЗаседание Совбеза ООН по Керченскому кризису обернулось пикировкой России и США
19:29 26 ноябряВоенное положение стало последней припаркой для «политического трупа» Порошенко
19:07 26 ноябряПолитолог обьяснил, какой смысл переносить выборы на лето
18:58 26 ноябряВоенное положение ударит по правам и кошельку украинцев – мнение
18:44 26 ноябряШарий обещает обвал гривны и рубля
18:36 26 ноябряПорошенко верещит о российском наступлении на суше
18:33 26 ноябряСитуация на Украине идет в оптимистическом для Порошенко русле – политолог
18:21 26 ноябряМустафа Найем: Сценарий военного положения от Порошенко сорван
18:05 26 ноябряПод Верховной Радой бузят нацики
17:58 26 ноябряЗаседание Верховной Рады по военному положению началось со скандала
17:43 26 ноябряВоенное положение на Украине обострит ситуацию в Донбассе – Лавров
17:18 26 ноябряЛавров пообещал, что на Украине будет интересно
17:05 26 ноябряЛавров: Украина первой нарушила Будапештский меморандум, к которому апеллирует
17:00 26 ноябряСоратник Тимошенко: запущен сценарий бесконечного продления власти Порошенко
16:48 26 ноябряПорошенко ввел на Украине военное положение. Слово- за Радой
16:22 26 ноябряБоевики Билецкого осадили российское консульство во Львове
16:01 26 ноябряКерченский “котел” не дотягивает до Иловайского и Дебальцевского – киевский политолог
15:54 26 ноябряЧервоненко: пускай вводят военное положение, лишь бы выборы не отменяли
15:36 26 ноябряОце так херои: В плену у русских – самые зубастые морские волки Украины
15:35 26 ноябряБлизкий к Тимошенко политолог увидел “угрозу демократии” и заговорил о “ползучем перевороте”
15:25 26 ноябряВ Одессе – шабаш под генконсульством России
15:14 26 ноября«Русские нас испугались» – Минобороны Украины
15:10 26 ноябряПрямой войны с Россией и отмены выборов на Украине не будет – прогноз
23:55 26 ноябряГлавком ВМСУ грозит России «мощными береговыми войсками»
23:35 26 ноября«В Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь» – украинский спецназовец требует мести
23:01 26 ноябряРоссия официально заявила, что все поддерживаемые Западом украинские провокации будут жестко пресекаться
22:54 26 ноябряМы сознательно шли на провокацию и нарушение границы – задержанные моряки ВМСУ
22:27 26 ноябряВ ООН всплыла сенсационная подробность украинской провокации
22:01 26 ноябряУкраина впервые получила удар от российских ВКС
21:42 26 ноябряВ Верховной Раде требуют перекрыть для России «Босфор и все каналы»
21:28 26 ноябряПосредник или союзник? Казахстан в ООН не решился четко поддержать Россию
21:21 26 ноябряЕвропейцы в ООН не стали наезжать на Россию так жестко, как США
21:11 26 ноябряКлимкин: Мирное решение конфликта невозможно, Украина зовет США в Черное море
21:04 26 ноябряПредставительница Трампа в ООН выгораживает провокацию Украины возле Керчи
20:44 26 ноябряУкраинский “Ощадбанк” хвалится выигранным иском против России
20:17 26 ноябряМосква предупредила: За Крым сможем постоять
20:06 26 ноябряРоссия в ООН: Корабль «Украина» идёт на дно
19:50 26 ноябряРоссия в ООН жестко раздолбала США и Порошенко
19:48 26 ноября«Следующая фаза конфликта вспыхнет в Донбассе» – украинский нардеп
19:35 26 ноябряПогранслужба ФСБ спасла отправленных на смерть украинских моряков
19:30 26 ноябряЗаседание Совбеза ООН по Керченскому кризису обернулось пикировкой России и США
17:05 26 ноябряЛавров: Украина первой нарушила Будапештский меморандум, к которому апеллирует
15:36 26 ноябряОце так херои: В плену у русских – самые зубастые морские волки Украины
15:14 26 ноября«Русские нас испугались» – Минобороны Украины
15:10 26 ноябряПрямой войны с Россией и отмены выборов на Украине не будет – прогноз
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13:50 26 ноябряУкраинская лазутчица выходит из тени
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11:25 26 ноябряУ Порошенко признали законность действий российских пограничников
10:42 26 ноябряМы сами спровоцировали инцидент – украинский полковник о катерах
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3:20 26 ноябряКонтролируемые СБУ нацики подожгли машину посольства РФ
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