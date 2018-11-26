Мурло лже-оппозиции: Шуфрича застукали с главой СБУ

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

«Оппозиционер» Нестор Шуфрич сегодня на экстренном заседании Верховной Рады по-дружески здоровался и беседовал с Василием Грицаком, главой СБУ, осуществляющей масштабные репрессии противников режима на Украине и антироссийские провокации.

Соответствующие снимки опубликовал парламентский фотограф Максим Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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