26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Оппозиция, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Мурло лже-оппозиции: Шуфрича застукали с главой СБУ

«Оппозиционер» Нестор Шуфрич сегодня на экстренном заседании Верховной Рады по-дружески здоровался и беседовал с Василием Грицаком, главой СБУ, осуществляющей масштабные репрессии противников режима на Украине и антироссийские провокации.

Соответствующие снимки опубликовал парламентский фотограф Максим Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть