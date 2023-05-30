«Мы – не прокси США, не говорите об этом»: Подоляк отказался признать очевидное

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 10:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Раздел Украины по сценарию Кореи или послевоенной Германии невозможен.

По крайней мере, в этом уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Раздел Украины по сценарию Кореи или послевоенной Германии невозможен. По крайней мере, в этом...

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В эфире телеканала ICTV он привел сумбурные доказательства того, почему Украину нельзя будет разделить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между ГДР и ФРГ была принципиальная разница, между нашей ситуацией и их. Потому что Демократическая республика Германия и Федеративная республика Германия, они были построены не в результате войны как таковой, потому что война уже закончилась проигрышем нацистской Германии, а в результате того, что одна часть пошла в Варшавский договор, условный, а другая пошла в НАТО. Но это было добровольно между ними. Лично между частью и второй частью войны как таковой не было», – сказал чиновник.

«У нас другая ситуация, на нас напала конкретная большая страна с одной целью – уничтожить государственность Украины. Потому любая линия разграничения будет означать оперативно-тактическую паузу перед следующим этапом. Это хуже, вообще не похоже на нашу ситуацию.

Объясняю: в Корее были, снова-таки, Северная Корея и Южная Корея. Один народ, гражданская война. Эти были прокси Советского Союза, эти – прокси Соединенных Штатов. Мы – не прокси, не говорите об этом, не путайте этого. Мы – не прокси, мы – суверенное государство», – уверяет Подоляк.

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