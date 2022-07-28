«Мы не укронацисты и не будем врать херсонцам про обстрелы» – замглавы Херсонской ВГА

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Новости Украины

К сожалению, на данный момент жители Херсонщины не застрахованы от хаотичных обстрелов со стороны украинских нацистов, однако можно быть однозначно уверенным: в город ВСУ уже не войдут никогда.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность наступлений и обстрелов города существует. Мы говорим, что безопасность – прежде всего. Я не говорю, что это будет Мариуполь, что в Херсон ворвутся нацисты, это невозможно. А вот то, что будут прилеты, скорее всего прилеты будут неконтролируемые, такой факт существует, и мы его не пытаемся отвергать. Но это будет еще раз доказательство того, что укронацисты не будут рассматривать, куда стреляют, как стреляют, примером тому есть Донбасс и Луганская область. Поэтому мы предупреждаем жителей Херсонской области, что вероятность вот таких вот прилетов – она существует», – сказал он.

«Мы никого не останавливаем, мы никого не удерживаем, как это делали нацисты в Мариуполе и других городах. Люди спокойно перемещаются, кто переезжает на левый берег, кто углубляется в села, кто в Генический район переезжает. Мы не контролируем перемещение людей, никого не запугиваем, никого не мобилизируем, более того – мы готовы к любым атакам и готовы отразить любые нападки украинских нацистов», – заявил Стремоусов.