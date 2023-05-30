Мы заигрались. Украину могут обвинить в провокации войны – Бортник

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1636
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина рискует оказаться обвиненной в провоцировании войны и стравливании Запада с Россией.

Об этом в интервью журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина рискует оказаться обвиненной в провоцировании войны и стравливании Запада с Россией. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бортника, западная пресса уже делает подобные намеки, что может привести к негативному для нынешнего режима сценарию.

«Возникает у нас другой риск – помните, в свое время на Западе было много публикаций о том, что Украина умело стравливает Запад и Россию? Что наше руководство научилось это делать, очень хорошо манипулировать.

Как бы не усилить этот тренд и как бы это не привело к тому, что эти, пока что смешные обвинения, с точки зрения германского следствия в отношении подрывов «Северных потоков-2», например, украинской стороны, не преобразовались в конце концов в какие-то обвинения в неадекватности нашей, в провоцировании агрессии дополнительной», – сказал эксперт.

«Всегда будет риск оставаться того, что в какой-то момент скажут: «Так это все из-за них, извините, мы друг друга не поняли, это они все это провоцировали, они создавали кризис. Ну, давайте за счет них все порешаем».

Мне кажется, этой ситуации необходимо избежать и не подыгрывать этим нарративам, которые есть в том числе и в западной прессе, попыткам взвалить на Украину ответственность за начало и за ход, эскалацию войны. С этим надо очень осторожно, тут, мне кажется, мы немножечко заигрались», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть