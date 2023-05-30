Мы заигрались. Украину могут обвинить в провокации войны – Бортник

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Украина рискует оказаться обвиненной в провоцировании войны и стравливании Запада с Россией.

Об этом в интервью журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, западная пресса уже делает подобные намеки, что может привести к негативному для нынешнего режима сценарию.

«Возникает у нас другой риск – помните, в свое время на Западе было много публикаций о том, что Украина умело стравливает Запад и Россию? Что наше руководство научилось это делать, очень хорошо манипулировать. Как бы не усилить этот тренд и как бы это не привело к тому, что эти, пока что смешные обвинения, с точки зрения германского следствия в отношении подрывов «Северных потоков-2», например, украинской стороны, не преобразовались в конце концов в какие-то обвинения в неадекватности нашей, в провоцировании агрессии дополнительной», – сказал эксперт.

«Всегда будет риск оставаться того, что в какой-то момент скажут: «Так это все из-за них, извините, мы друг друга не поняли, это они все это провоцировали, они создавали кризис. Ну, давайте за счет них все порешаем». Мне кажется, этой ситуации необходимо избежать и не подыгрывать этим нарративам, которые есть в том числе и в западной прессе, попыткам взвалить на Украину ответственность за начало и за ход, эскалацию войны. С этим надо очень осторожно, тут, мне кажется, мы немножечко заигрались», – заявил Бортник.