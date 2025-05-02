На День Победы в Москве Украина планирует диверсию
Атаки ВСУ в майские праздники ставят целью сорвать переговорный процесс.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Один из руководителей Украины – секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, заявил, что террористический акт против генерала Ярослава Москалика является приемлемым и правильным. Более того, он заявил, что чем ближе мы будем подходить к миру, тем больше спецслужбы Украины будут носить удары по знаковым фигурам не только военным, но и гражданским на территории России. Это значит, что в самой Украине идёт большой конфликт – есть партия, которая готова на компромисс с Россией, и есть партия, готовая сражаться до последнего украинца. И они друг друга не контролируют. Какие-то службы подчинены одной партии, какие-то другой. В этом отношении можно с большой долей вероятности говорить, что такие попытки будут», – уверен он.
Эксперт предположил, что 9 мая будет совершена попытка диверсии в Москве по время Парада Победы, в котором подтвердили свое участие представители 20 стран.
«Для западных лидеров значительное количество наших друзей и союзников в принципе являются странами-изгоями. Например, Корейская Народная Демократическая Республика, многие страны Африканского континента воспринимаются с большой долей презрения. Их не считают за цивилизованные государства или культуры. И в этом отношении теракты против них даже не являются терактами. В этом большое отличие Запада – бремя белого человека в пробковом шлеме, в коротких штанишках и с дубинкой. Против этого мы в общем-то ведём СВО, в чём нам поверили наши друзья: речь не только об Украине, Херсоне или Николаеве – речь идёт о том, что цивилизованный диктат белого человека Запада должен в конце концов уступить компромиссным отношениям между странами, людьми разного цвета кожи, разных культур», – заключил Шевченко.
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