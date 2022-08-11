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Новости Украины

В ДНР полным ходом идёт подготовка к судебному процессу над сдавшимися в плен на «Азовстали» боевиками-террористами из запрещённого в России полка «Азов». В сеть уже просочились фотографии изящных стальных клеток, в которых «азовцам» предстоит провести много часов судебных заседаний, а также стоя выслушать заслуженный приговор.

Однако, как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в ДНР, один из боевиков наиболее отмороженного подразделения полка «Азов» – «Медведи SS», не дождавшись окончания следствия и начала судебного процесса, стремительно умчался к Бандере.

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По информации источника, отчаливший в Нижнюю Тундру штурмовичок задолго до беспримерного сидения в подземельях «Азовстали» превратился в законченного наркомана. Хлопчик буквально жить не мог без наркоты, да еще и страдал целым букетом хронических заболеваний, окончательно его доконавших.

Таким образом из десяти сдавшихся в плен «побратимов» диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», в живых осталось девять, что прямо-таки напрашивается на сочинение песенки в духе «Десяти негритят».

Теперь уголовное дело против окочурившегося «медвежонка» будет прекращено, однако реабилитирован он не будет. Напротив, его показания будут использованы против оставшихся «побратимов», с которыми продолжают работать следственные органы республики.

Сторона обвинения требует приговорить всех эсэсовских «медвежат» к высшей мере социальной защиты – смертной казни через расстрел, включенную в республиканский УК.

Если кто не знает или запамятовал, то напоминаем, что за группой «Медведи SS», в которую до начала спецоперации входило около ста рыл, числится множество «подвигов» террористического и откровенно уголовного характера.

Родословная этого подразделения также весьма примечательная.

В результате раскола в «Добровольческом украинском корпусе» (ДУК) правосеков в 2015 году, бывший главарь Ярош увёл за собой два батальона отморозков, из которых была сформирована «Украинская добровольческая армия» (УДА). Позже, один из батальонов УДА получил «арийское» название «Аратта» и начал свою кровавую деятельность в районе села Широкино под Мариуполем.

В 2018 году порохоботы официально объявили о сокращении поголовья нациков в зоне «АТО/ООС», и батальон «Аратта» попал под это урезание. Попал, да не весь. Из батальона была выделена диверсионно-штурмовая группа «Медведи SS», на тот момент численностью в 20 рыл, базировавшаяся в селе Бердянское и, по легенде, действующая отдельно от украинских силовиков.

Своё название группа получила благодаря погонялу её главаря Кравцова, позывной «Медведь». В группу входили идейные нацисты, чьими кумирами были дивизия СС «Мёртвая голова» и карательная бригада СС «Дирлевангер». В традициях «медвежат» было наносить на собственные тушки партаки с эсэсовской символикой.

По отношению к местным жителям ДШГ «Медведи SS» вели себя в полном соответствии со своими кумирами. Правда, ради имиджа, Медведев на публике утверждал, будто аббревиатура SS – от английского «Secret Service», но всем вокруг было абсолютно ясно, что за «секретная служба» такая окопалась в районе села Широкино, поскольку на своём прапорке «медведи» оставили эсэсовский девиз «Meine Ehre heißt Treue!» (Моя честь – это верность) и рунический знак SS в виде молний.

Примечательно, что большинство боевиков подразделения составляли уроженцы Львова и Львовской области.

«Медведи SS» были задействованы в качестве так называемой «третьей силы» — в сценарии, при котором огонь в интересах ВСУ ведут вооружённые нацистские формирования, на бумаге им не подчиняющиеся, и действующие «на свой страх и риск». Такой расклад был крайне удобен ВСУ, которым запрещалось открывать огонь по ЛДНР, но при этом выполнялась задача террористических ударов по неподконтрольным Киеву территориям.

По данным следствия, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года террористы подразделения «Медведи SS» принимали участие в карательных операциях против ДНР, придерживаясь при этом идеологии нацизма и человеконенавистничества.

Все десять сдавшихся в плен «медвежат» дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных жителей. Установлено, что жертвами обвиняемых стали более ста человек.

Командованием ВСУ перед нацистами была поставлена задача по организации и исполнению огневых налетов и разведывательно-диверсионных операций на юге ДНР.

Для этого «Медведи SS» тесно взаимодействовали с подразделениями ВСУ, находящимися в их зоне ответственности, – например, вели разведку в интересах то морских пехотинцев, то полка «Азов». Все свои акции группа снимала на видео, в дальнейшем эти материалы использовались украинскими ЦИПсО, работающими под контролем спецслужб США и Великобритании.

Группа вполне соответствовала специальности «диверсионно-штурмовая», поскольку входящие в её состав боевики могли, в зависимости от обстоятельств, выполнять задачи снайпера, гранатомётчика, диверсанта и т.д.

Курировал «Медведей SS» полковник СБУ Олег Селиверстов. Все отчёты по акциям (как на бумаге, так на видео) ложились на стол прямиком к «избушнику».

Следствие располагает доказательствами нападения «медведей» на пост ДНР, расстрела грузовиков с личным составом НМ ДНР, сброса с дронов самодельных взрывных устройств. Нередко СВУ маскировались под бытовые предметы – пачку сигарет, представляя опасность не только для военнослужащих, но и для мирного населения.

Одним из «медвежат», набивших руку на подобных «изделиях», был снайпер Владимир Гапич по кличке «Рой», показавший на допросах, что им были лично убиты «плюс-минус 60 человек».

В числе сдавшихся на «Азовстали» «медведей» был и штурмовичок Андрей Федочук по кличке «Малыш», за которым числилось пять лично расстрелянных военнопленных ДНР. При этом, нацистом себя гадёныш не считает и утверждает, что мечтал стать священником.

По словам Федочука, «Я как-то не ходил сильно допрашивать, мне это не сильно нравилось, мне проще было убить, чем допросить».

Кстати, у «медведей» Федочук был поваром по штатному расписанию.

Помимо прочего, «медведи» на следствии показали, что их статус «неофициальных помощников ВСУ» только подстёгивал их желание убивать и издеваться над пленными и мирными жителями.

В общем, картина вырисовывается достаточно красноречивая. Союзным силам на «Азовстали» сдались матёрые нацистские упыри, профессиональные убийцы, явно заслуживающие того, чтобы помазать им лоб зелёнкой.

На фоне надвигающегося на «медведей» возмездия, семьи и супружницы нацистов «Азова» принялись в авральном режиме строчить кляузы в ООН, Международный Красный Крест и прочее «спортлото» с целью сорвать предстоящий судебный процесс и в очередной раз попытаться освободить военных преступников через скандал и давление на международные гуманитарные и надгосударственные органы.

В СМИ раздаются душераздирающие вопли родственничков, утверждающих, будто их мужьям и чадушкам предстоит пройти через «фейковый трибунал» и «пропагандистское шоу».

Не секрет, почем родственники «азовцев» выбрали ООН и МКК точкой приложения сил. Обе эти организации ранее принимали участие в освобождении гражданских, вольно или невольно оказавшихся в казематах «Азовстали» вместе с боевиками. Кроме того, эксперты ООН выразили готовность посетить колонию в Еленовке. Представители МКК также приглашены российской стороной.

По заявлению генсека ООН Гутерриша, в рамках его компетенций и власти комиссия по установлению фактов обстрела изолятора в Еленовке будет сформирована, но она не имеет полномочий на проведение криминального следствия, не говоря уже о полномочиях ведения переговоров об освобождении кого-либо.

Ситуация вокруг «азовцев» сложилась уникальная. Большинству из них грозит расстрел по сумме совершённых «подвигов», но никак не меньше желают видеть в гробу и белых тапочках и главари Зе-хунты, с содроганием ожидающие момента, когда «захысныки» наперебой зачирикают из своих ажурных клеток.

Опасаться камарилье Зеленского есть чего: и военнопленные ВСУ, и задравшие лапы в гору нацики неоднократно рассказывали военкорам, что совершать преступления, прикрываться «живым щитом», создавать огневые точки в жилых домах, обстреливать города из артиллерии и РСЗО приказывали им представители высшей военно-политической власти Украины.

Вот только возлагать надежды, что ООН и МКК помогут сорвать судебный процесс, а, тем более, освободить военных преступников – пустые мечты. Эти организации могут разве что проинспектировать условия содержания всушников и «азовцев» в местах заключения и опубликовать результат наблюдений – и не более.

Что касается пучка каких-то мутных грантоедских лавочек, пообещавших помочь подследственным «азовцам», то прошло уже три месяца с момента их капитуляции, а посещать еленовскую колонию что-то никто не торопится.

Надо полагать, грантоедам не надо было проходить все стадии принятия неизбежного – в судьбе террористов из полка «Азов» финальную точку поставит суд, а не международные институты.