На канале Порошенко обещают: Москва вернёт Крым Украине, русских выселим

05.03.2019, Киев, Максим Карпенко

После ухода Владимира Путина российская элита сама с огромным облегчением вернет Крым Украине, при этом церемония будет обставлена с большой помпезностью.

Такой сценарий «возвращения» в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала обрисовал украинский политолог Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет уже после Путина. Скорее всего, следующий президент или через одного президента России, он решит вернуться к нормальному общению с Западом. И он будет большим невеждой, если не захочет вернуться. Я думаю, что Крым будут возвращать Украине с фанфарами с ощущением у многих россиян, что они избавились огромной тяжести», – заявил Палий.

Россиян политолог собрался выселять из Крыма под угрозой уголовных дел:

«Должны российские коллаборационисты быстренько выехать – те, которые приехали в Крым только что. То есть, переселенцы, которые там меняют этнический состав. Конечно, это колонизация… Они сами выедут, потому что они коллаборационисты, и им светит серьезный срок заключения. Они сами уедут. А с тем, более давним населением Крыма, конечно, нужно работать, напоминать им, что Украина обязательно вернется».