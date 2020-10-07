На Кавказе Анкара закладывает фундамент новой Османской империи

07.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Турция строит новую Османскую империю и пытается выдавить Россию с Кавказа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев, давая оценку намерению Баку включить Турцию включить в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ Турцию.

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«В геополитическом плане такой расклад для РФ невыгоден. Даже если Ереван согласится на ввод российских миротворцев в зону конфликта, Баку, поддерживая Анкару, будет предлагать присутствие там и турецких голубых касок», – считает Гареев.

В свою очередь аналитик Андрей Медведев полагает, что Западу хотелось бы вытеснить из региона и Россию, и Турцию.

«Франция и США заявили, что намерены и дальше быть посредниками в мирном процессе, а стороны должны безоговорочно прекратить огонь. Это, пожалуй, главное. Однако это заявление не только и не совсем про Карабах. Оно про Новую Османскую империю. То, что построение таковой в той или иной форме – план Турции, ясно любому. И если Анкара станет посредником в переговорах Еревана и Баку, это будет еще одним камнем в фундамент Османской империи 2.0.», – считает эксперт.

По его словам, такому стремлению Турции будут противодействовать не только РФ, но и другие страны – посредники по урегулированию карабахского конфликта, для которых, впрочем, и «присутствие России в регионе тоже для Запада не подарок».

«И идеальная схема – русских выдавить, турок не пустить, взять все самим. Или как минимум на это раз пресечь имперские амбиции Эрдогана. Зря, что ли, Вашингтон столько вкладывал в Армению? Чтобы туркам вот взять все и отдать? Ну, нет», – резюмировал Медведев.