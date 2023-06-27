На процессе по иску Украины к РФ голландские судьи в шоке от Чубарова

Крымских татар якобы забирают в автозаки прямо из мечетей и тут же приговаривают к 20 годам тюрьмы только за то, что они мусульмане.

Такие доводы предъявила украинская сторона во время рассмотрения иска против России в Международном суде ООН в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как рассказал в эфире «Крым 24» заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, пришлось показывать и доказывать, в реальности никаких гонений на крымских татар и притеснений мусульман нет.

«К сожалению, за последние 9 лет, участвуя на международных площадках, мы понимаем, что как бы искренне мы не пытались что-то донести, то европейское сообщество не хочет слышать, чтобы мы ни говорили, как бы мы ни аргументировали наши слова. Но мы, конечно же, говорим одно – мы говорим то, что есть. Нам не нужно ничего придумывать, нам не нужно ничего сочинять. Изменения, происходящие в Крыму, можно увидеть даже из Космоса, то есть на Google-картах. Поэтому, если какой-то человек утверждает, что в Крыму нет позитивных изменений, либо Крым терпит какой-то упадок, этот человек из параллельной реальности, к нему адекватно относиться очень сложно, говорить о нем, как об адекватно размышляющем человеке, сложно. Мы слышим это от президента Украины, от наших киевских представителей крымских татар, которые себя считают лидерами», – подчеркнул он.

«Вы знаете, вот когда говоришь лично с этими европейскими дипломатами, они наклоняются и так в ухо спрашивают: а действительно у вас там перед мечетями стоят автозаки и ждут людей, когда выйдут из мечети, чтобы их забрать? Насколько этим людям рассказали и навеяли вот эту жуть, что они начинают верить в это. Не то, что они не знают или делают, они действительно начинают во всё это верить», – указал Баиров.

«К сожалению, вся наша деятельность на международных площадках, она как раз-таки сводится к тому, чтоб рассказывая правду, говоря о том, что есть в реальности, развеивать эти мифы. Потому что против правды не устоит никакой компромат, никакие выдумки. Потому что правда она и вчера была правдой, как 2014 году. А когда вы хотите придумать что-то не существующее, приходится каждый раз, когда вы хотите это подтвердить, придумать ещё несколько ложных каких-то фактов. Поэтому украинская позиция была очень слабой, как мне кажется, и наши юристы её очень жёстко разложили по косточкам и опровергли все выдвинутые в наш адрес заявления. Я уверен, что суд сделает то, что должен сделать и примет правильную позицию», – добавил представитель ДУМК.

В иске, кроме прочего, содержатся обвинения муфтията в сотрудничестве с российскими властями и в том, что в 2018 году на курултае мусульман Крыма был избран совет крымских татар, тогда как якобы местные делегаты религиозных организаций не имели права избирать представительный орган. Баиров считает, что меджлис просто не готов поступаться монополией на представление интересов крымских татар, тогда как сама организация имеет статус общественного объединения.

«Они не готовы принимать никакой другой формат возможных политических движений в Крыму с участием крымских татар, возможных политических лидеров в Крыму из крымских татар, кроме себя. Вот такая интересная позиция. Просто в мире её никто не воспринимает, европейцы в шоке от этой позиции. Они попытались в центре Европы, в одной из самых таких продвинутых стран с европейскими ценностями самую главную ценность зацепить – есть хорошие татары и плохие. Наши адвокаты очень хорошо проработали эту тему, что из уст украинской делегации постоянно звучат правильные татары и неправильные татары. Они не говорили этими словами, но оно вот прямо так звучало, и судьи, а самой молодой судье было лет 70, то есть там очень взрослые люди сидят, имеющие десятки лет судебных практик и работающих в Гааге уже не первый год, они просто смотрели на это, как на какую-то постановку, на какой-то театр. Потому что люди, призывающие к сохранению прав, призывающие к сохранению политических прав, в то же время не дают никому другому право этим политическим правами воспользоваться, или на политическую какую-то самореализацию. Такой нонсенс был, к которому они призвали», – отметил Бариев.

Он подчеркнул, что муфтият перешёл в российский Крым, сохранив лидера, структуру и всё, что под ней находилось. И курултай мусульман Крыма обращался к той публике, с которой взаимодействовал прежде.

«Поэтому было принято решение, что мы в принципе те же самые люди, которые представляют и крымско-татарский народ в целом, и мусульман Крыма, и они могут взять в отсутствие национального курултая на себя ответственность в переходный период. Так было при Номане Чилибиджихане, то есть это уже исторический прецедент, когда на курултае были приняты политические решения. Сегодня мы везде говорим: пожалуйста, если наши политические структуры, политические партии, которые в Крыму есть, политические движения готовы объединиться в курултай и сегодня двигаться, как одно целое, как это было раньше, конечно же в конструктивном поле, почему бы и нет. Кто этому мешает? Кто это запрещает? Я считаю, что сама эта позиция будет судьями оценена правильно, что никто кроме нас не имеет права этим заниматься, и в целом вообще монополизировать народ и сделать так, чтобы только они от лица народа что-то могли говорить и подчёркивали незаменимый характер меджлиса. После 2018 года их легитимность тоже под вопросом, потому что не было курултая, не было возобновления. Поэтому говорить о какой-то легитимности себя самого, чтобы нас здесь в чём-то обвинять, очень сложно. Я считаю, и каждый, кто немножко мало-мальски в политике понимает, он прекрасно видит, какой этому всему должен быть ответ – что от лица Украины пришёл только один человек, Чубаров, и больше никого нет», – отметил Бариев.

Кроме того, представители Украины пытались доказать суду о расовой дискриминации в отношении крымских татар и этнических украинцев, включая похищение, исчезновение, убийство.

«Это подмена понятий, однозначно. Единственная фамилия, о ком они говорили в суде, это Ришат Аметов. Это действительно наша боль. Человек был похищен, убит, было расследование, всё прошло как в любом правовом государстве это происходит. Были найдены и наказаны все виновные. И это нормально. То есть, когда что-то происходит, правовое государство включает правовые механизмы, и они решают этот вопрос. Сказать, что на Украине за эти 9 лет никто не был похищен, и никто не был убит тоже будет утопично. То есть все прекрасно это понимают», – подчеркнул представитель муфтията. «Подмена понятий была во всём. Никто и слова не сказал про «Хизб ут Тахрир», не упомянул ни разу. Потому что американские адвокаты прекрасно понимают, что сказав это слово и привязав аресты к какой-то определённой партии, они сами дадут разъяснение, почему это происходит. Они говорили «крымские татары», просто за то, что они крымские татары, их садят на 20 лет. Попытались вот эту идею продвинуть, хотя иски понятные, обвинения предъявлены понятные, голословных нет. Действительно, участие этих людей в этих организациях доказано. Суды длятся годами. Поймали и через 3 дня уже отправили на Колыму, такого нет. Есть возможность оспорить приговор, если человек действительно не виноват, пожалуйста», – подчеркнул Бариев.