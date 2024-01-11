На украденные у РФ деньги Украине хотят позволить покупать оружие

Совет нацбезопасности США якобы поддержал конфискацию российских активов и их передачу Украине.

Об этом пишет американское издание Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что СНБ одобрил соответствующий законопроект еще в ноябре прошлого года. Сообщается, что речь может идти о «замороженных» 300 миллиардах долларов, если США договорятся с партнерами по «Большой семерке».

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в своем блоге отмечает, что на этот шаг администрация США может пойти, чтобы не договариваться с республиканцами в Конгрессе, которые блокируют выделение Украине 60 миллиардов долларов финансовой помощи:

«Смотрите, как удачно. Конгресс сейчас завис на принятии решения о финансировании Украины на сумму более $60 млрд. Причем, как пишет Bloomberg, отчасти из-за опасений, что Вашингтон взваливает на себя слишком большое финансовое бремя, поскольку контрнаступление Киева застопорилось. И тут, как фокусник из шляпы, журналисты достают записку, которая фактически предлагает альтернативу – не выделять деньги американских налогоплательщиков, а взять деньги России», – считает Царев.

Российский радиоведущий Сергей Мардан в своем Телеграм-канале называет этот шаг США контрольным выстрелом в голову Европе.

«95% российских активов находятся в европейской юрисдикции и почти весь ответно-встречный удар придется по Европе. Евро окончательно утратит статус альтернативной доллару резервной валюты. Ну какой дурак будет хранить активы там, где их могут конфисковать? Изоляция Европы от России и ее энергетической инфраструктуры будет закреплена минимум на 10-15 лет. По крайней мере до тех пор, пока не со сцены не уйдет (физически) нынешнее поколение европейских политических элит. Европейские промышленные компании перенесут производство туда, где у них есть шанс выжить – в США и Азию.

Внутренняя структура ЕС начнет ломаться под грузом социальной нагрузки и пойдет вразнос. Распад ЕС из теории превратится в базовый сценарий», – считает Мардан.

А экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире «Радио НВ» подчеркнул, что на конфискованные у России деньги Киев мог бы закупать оружие у США. То есть, фактически, эти доллары не покидали бы пределы Штатов.

«Очевидно, нужно говорить о двух направлениях использования этих средств – и для того, чтобы отстраивать то, что уничтожено и сейчас можно отстраивать, хотя риск применения агрессором тех же ракет никуда не исчезает. Но также и на закупку вооружений для Украины. Это, кстати, снимает огромные внутренние проблемы в некоторых странах. В тех же США очень часто некоторые республиканцы-популисты обвиняют Байдена в том, что он тратит американские средства на далекую Украину, мол, у нас и у самих проблем куча, почему мы должны отдавать деньги. Правда, в масштабах американского бюджета – это то, что можно не увидеть, но позитив – для популистов и три доллара – это большая сумма. Так вот, если эти деньги, конфискованные, пойдут на закупку у самих американцев необходимого для нас оружия, то извините, тогда и дискуссии прекращаются», – говорит Огрызко.

В публикации отмечается, что СНБ одобрил соответствующий законопроект еще в ноябре прошлого года. Сообщается, что речь может идти о «замороженных» 300 миллиардах долларов, если США договорятся с партнерами по «Большой семерке».

ся», – говорит Огрызко.