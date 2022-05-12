На Украине хотят рассчитаться с американцами российским Севастополем

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Новости Украины

Украина может рассчитаться за поставки вооружений из США по подписанному недавно закону о ленд-лизе предоставлением аренды базы военно-морского флота в российском Севастополе.

Об этом в своей колонке на сайте «Эспрессо» пишет украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Згурец также называет американский закон победоносным для украинской армии.

«Закон о ленд-лизе – это закон о победе над Россией. Ведь предпосылки, которые сейчас формируются, очень оптимистичны. Президент США получит возможность быстро оказывать военную помощь Украине – упрощаются все процедуры передачи военной техники для нашего государства, что чрезвычайно важно… Вопрос о том, чем рассчитываться за ленд-лиз, достаточно интересен. Предполагается, что расчет должен быть. Но учитывая опыт 1941 г., когда такие расчеты предполагались, в 1945 г. Соединенные Штаты Америки отказались брать плату за ленд-лиз. А что касается нас, то я питаю надежду, что на самом деле у нас есть прекрасная возможность рассчитаться за поставку вооружения, в частности, арендой базы в Севастополе», – пишет Згурец.

Слова украинского эксперта вызывают лишь смех и не имеют перспектив на реализацию, подчеркнул в комментарии «ПолитНавигатору» капитан I ранга запаса, эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев.

«Эти заявления от «специалистов» подобного уровня вызывают не просто иронию, а очень большую иронию. Я думаю, человек просто играет высокими словам, знаковыми понятиями и символическими местами. Что можно говорить о нем, как о «патриоте», который «гордость украинских моряков» отдает за желание реализовать какие-то сомнительные цели кучки отщепенцев. Что это за украинский аналитик, который бросается «украинским», как они считают, Севастополем? Этот ленд-лиз свидетельствует лишь о том, что привязка Киева к Вашингтону будет долгой, кабальной и бремя расходов ляжет на многие поколения украинцев».