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Авдеевка для Украины не имеет никакого стратегического значения, а условия для ее окружения там сложились еще полтора года назад.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, украинский боевик Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то говорит, что контрнаступление продолжается, я скажу, что продолжаются активные действия в тех позиционных действиях, которые у нас продолжаются на протяжении года. Глобально, если мы берем стратегически, рассматриваем войну Украины с Россией, то я думаю, что мы уже второй год, после того, как освободили Херсон, у нас идут позиционные действия с некоторыми движениями тактического уровня рот или взводов», – сказал депутат.

«То, что на Авдеевке и выше, мы видим, что противник еще полтора года назад создал условия для окружения этого населенного пункта, города. Сейчас они пытаются его захватить. С моей точки зрения, Авдеевка военного никакого стратегического значения не имеет. Если сравнивать с Лиманом или Купянском – те имеют намного большее стратегическое значение», – заявил Костенко.