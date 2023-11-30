На Украине начали обесценивать значение Авдеевки для ВСУ

Анатолий Лапин.  
30.11.2023 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1258
 
Дзен, Сюжет дня


Авдеевка для Украины не имеет никакого стратегического значения, а условия для ее окружения там сложились еще полтора года назад.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, украинский боевик Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авдеевка для Украины не имеет никакого стратегического значения, а условия для ее окружения там...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Кто-то говорит, что контрнаступление продолжается, я скажу, что продолжаются активные действия в тех позиционных действиях, которые у нас продолжаются на протяжении года. Глобально, если мы берем стратегически, рассматриваем войну Украины с Россией, то я думаю, что мы уже второй год, после того, как освободили Херсон, у нас идут позиционные действия с некоторыми движениями тактического уровня рот или взводов», – сказал депутат.

«То, что на Авдеевке и выше, мы видим, что противник еще полтора года назад создал условия для окружения этого населенного пункта, города. Сейчас они пытаются его захватить. С моей точки зрения, Авдеевка военного никакого стратегического значения не имеет. Если сравнивать с Лиманом или Купянском – те имеют намного большее стратегическое значение», – заявил Костенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть