На Украине нашлись смелые люди, отказавшиеся отречься от России

Анатолий Лапин.  
05.04.2023 15:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Украина


Функционирующий на гранты Запада киевский Центр Разумкова опубликовал результаты очередного «социологического исследования», которое традиционно служит инструментом легализации антироссийской политики.

На этот раз задачей грантоедов было нарисовать цифры, доказывающие, что население в единодушном порыве поддерживает единственно разрешенную концепцию Украины как Анти-России. Однако даже в условиях террора нашлись граждане, решившие не отрекаться от России. Так, количество тех, кто относится к РФ хорошо, составляет 3%. Еще 3,1% украинцев не определились в оценке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Функционирующий на гранты Запада киевский Центр Разумкова опубликовал результаты очередного «социологического исследования», которое традиционно...

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«Наибольшие трансформации, если, скажем, сравнивать с 13-м годом, в общественном мнении произошли по отношению к России и Владимиру Путину. Особенно к России.

То есть, в 13-м году превалировало позитивное отношение к России, больше половины опрошенных относились к России позитивно. В 14-м году, после 14-го это отношение ухудшилось, но не настолько.

Ну и в нынешних условиях, начиная с 22-го года, мы видим, что отношение к России стало абсолютно негативным. Аналогичная тенденция с отношением к Путину», – заявил директор социологической службы центра Андрей Быченко.

В результатах исследования утверждается, что больше всего украинцы любят Польшу – позитивно об этой стране высказались 94,2% опрошенных, негативно – 2,4%.

В ТОПе также Великобритания (91,1% поддержки) и страны Прибалтики (чуть более 90% у всех). Главный же спонсор Украины, США, заняли 8-ю строчку с 87,8% поддержки и антирейтингом в 7,7%.

Пятерку самых «ненавистных» стран составляют Венгрия, которую не поддерживают 46,5% опрошенных и симпатизируют 39,1, Китай с 25% за и 59,8% против, Иран с поддержкой 16,9% и антирейтингом 73,5%, Белоруссия (89,7% против и 12,4% за). Ну а замыкает список Россия с 93,8% противников и 3% сторонников.

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