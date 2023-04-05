На Украине нашлись смелые люди, отказавшиеся отречься от России

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Функционирующий на гранты Запада киевский Центр Разумкова опубликовал результаты очередного «социологического исследования», которое традиционно служит инструментом легализации антироссийской политики.

На этот раз задачей грантоедов было нарисовать цифры, доказывающие, что население в единодушном порыве поддерживает единственно разрешенную концепцию Украины как Анти-России. Однако даже в условиях террора нашлись граждане, решившие не отрекаться от России. Так, количество тех, кто относится к РФ хорошо, составляет 3%. Еще 3,1% украинцев не определились в оценке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшие трансформации, если, скажем, сравнивать с 13-м годом, в общественном мнении произошли по отношению к России и Владимиру Путину. Особенно к России. То есть, в 13-м году превалировало позитивное отношение к России, больше половины опрошенных относились к России позитивно. В 14-м году, после 14-го это отношение ухудшилось, но не настолько. Ну и в нынешних условиях, начиная с 22-го года, мы видим, что отношение к России стало абсолютно негативным. Аналогичная тенденция с отношением к Путину», – заявил директор социологической службы центра Андрей Быченко.

В результатах исследования утверждается, что больше всего украинцы любят Польшу – позитивно об этой стране высказались 94,2% опрошенных, негативно – 2,4%.

В ТОПе также Великобритания (91,1% поддержки) и страны Прибалтики (чуть более 90% у всех). Главный же спонсор Украины, США, заняли 8-ю строчку с 87,8% поддержки и антирейтингом в 7,7%.

Пятерку самых «ненавистных» стран составляют Венгрия, которую не поддерживают 46,5% опрошенных и симпатизируют 39,1, Китай с 25% за и 59,8% против, Иран с поддержкой 16,9% и антирейтингом 73,5%, Белоруссия (89,7% против и 12,4% за). Ну а замыкает список Россия с 93,8% противников и 3% сторонников.