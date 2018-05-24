24.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Общество, Политика, Преследования журналистов, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура

На Украине ввели санкции и заблокировали доступ к двум российским информагентствам


Официальный Киев ввёл санкции против двух крупных российских информационных ресурсов.

Обновлённый санкционный список опубликован на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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МИА «Россия Сегодня» и агентство «РИА-Новости Украина» включены в санкционный список Киева.

Санкции введены сроком на три года.

Отметим, что доступ к данным сайтам заблокирован.

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