24.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Общество, Политика, Преследования журналистов, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура
На Украине ввели санкции и заблокировали доступ к двум российским информагентствам
Официальный Киев ввёл санкции против двух крупных российских информационных ресурсов.
Обновлённый санкционный список опубликован на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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МИА «Россия Сегодня» и агентство «РИА-Новости Украина» включены в санкционный список Киева.
Санкции введены сроком на три года.
Отметим, что доступ к данным сайтам заблокирован.
Метки: запрет, МИА "Россия сегодня", РИА Новости-Украина, Украина
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12:25 24 маяНа Украине ввели санкции и заблокировали доступ к двум российским информагентствам
11:20 24 маяРоссия начала жёсткие действия против Украины в Азовском море
10:58 24 маяПособие по делению шкур неубитых медведей
10:07 24 маяПрезидентский Совет по правам человека заступился за беженцев с Украины
9:44 24 маяБоевики меджлиса ворвались к муфтию, признавшему российский Крым
23:22 23 маяРоссия начала «отжим» Азовского моря у Украины! – истерика в Киеве
22:58 23 маяВ штабе Тимошенко сделали ставку на антироссийскую ненависть
22:43 23 маяТимошенковцы выдали новую порцию бреда про Крымский мост
19:53 23 маяЭтот Скрипаль выздоровел – подавайте другого!
19:26 23 маяЗахарова считает, что прокуратура фейковой “АРК” поддерживает химеру
19:15 23 маяРоссиян выслали из Польши за “антиукраинские” разговоры
18:54 23 маяУкраинцев назвали более изобретательными мастерами ужасов, чем британцы и аргентинцы
18:40 23 маяУ Лаврова заявили, что политика Польши стимулирует вандалов
18:25 23 маяМИД РФ в очередной раз осудил Латвию за ущемление российских СМИ
18:01 23 маяПорошенко напомнили, что на выход из СНГ уйдет целый год
17:55 23 маяУкраина вышла из СНГ, чтобы сэкономить 300 миллионов рублей
16:06 23 маяЗахар Прилепин: Олесь Бузина поражал своей аномально бесстрашной позицией
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9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
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17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
13:23 21 маяЗахарова: Украинская экономика оккупирована американскими топ-менеджерами
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
22:22 20 маяУкраинским телезрителям сообщили плохую новость
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
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