На украинские грабли: Казахстан реабилитирует пособников Гитлера

31.05.2021, Москва, Айнур Курманов

Новости Украины

В Казахстане 31 мая правительство и местные власти отметили «День памяти жертв политических репрессий». С нынешнего года в Нур-Султане (Целинограде) еще добавили к памятной дате слово «и голода», так как «Голодомор» по украинскому примеру стал важным стержнем всей государственной идеологии. Официально провозглашается, что СССР организовал целенаправленно геноцид, а затем и репрессии казахов.

Данная дата была установлена по указу президента Нурсултана Назарбаева еще в 1997 году, а в 1993-м был принят закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Тогда же и произошла полная реабилитация всех и вся из тех, кого могли, так как сначала многих оправдали во время «хрущевской оттепели» 50-х – 60-х годов, затем уже во время горбачевской перестройки в 80-х.

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Но казахстанским властям этого мало – им неймется приписать к числу репрессированных уже настоящих предателей и пособников нацизма, а также погибших от голода 1932-33 годов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своих докладах и речах антинаучно выводит количество погибших от голода в три миллиона, а некоторые чиновники – в четыре и пять миллионов, хотя историки давно указали, что общее число умерших от голода по архивным данным и цифрам переписи не превышает отметку в 600 тысяч человек. Более того, Москва оказывала помощь и продуктами, и зерном голодающим районам, но они не доходили как раз по вине местных кадров, на 70% состоящих из представителей казахского этноса.

Однако в гибели людей нынешние идеологи моноэтнического государства посредством современных фальсификаций пытаются обвинить именно современную Россию как правопреемницу Советского Союза. И эта окончательная «реабилитация» должна охватить даже те категории, которые ранее оправданию не подлежали. Уже есть случаи, когда под процесс реабилитации попадали обычные уголовники.

Смешно, но, чтобы увеличить количество заявок на реабилитацию, от самих граждан местные акиматы запустили кампанию с призывом обратиться и потребовать реабилитировать родственников, «невинно пострадавших от советской власти». Можно даже сейчас зарегистрироваться на портале «Центр государственных услуг» с данными о своих родных и близких. Чиновники открыто говорят, что, таким образом, они якобы готовят электронную базу под массовую реабилитацию, лихорадочно пытаясь найти тех, кого еще не записали в жертвы большевизма.

Под полную и окончательную реабилитацию в данном случае могут попасть только две категории лиц. Первые – это пособники нацистов из числа бойцов Туркестанского легиона вермахта, мусульманских батальонов СС, а также террористы, шпионы, каратели, лица, участвовавшие в организации кулацких и басмаческих банд. Подобный ход предсказуем, так как официальная пресса, националистические СМИ, получающие субсидии из бюджета, а также представители интеллигенции и высокопоставленные чиновники давно пытаются представить их «борцами со сталинским режимом».

Вторые – это жертвы голода 1932-33 годов, которые почему-то сейчас приписываются президентом и госсекретарем к «репрессированным», хотя к ним советской властью не предпринимались какие-либо санкции и ограничения. И тут как раз и начинается самое интересное. Раздувая количество погибших от голода от 3 до 5 миллионов, штатные национал-патриоты и их хозяева из Акорды (администрация президента) пытаются сформировать общественный фон за счет грандиозности масштабов трагедии.

В случае, если погибших от голода припишут к репрессированным, то таким образом будет официально признан и узаконен «Ашаршылык» («Голодомор»), как результат и доказательство «преступной и античеловеческой сущности» Советского Союза. Собственно, власти намереваются даже установить отдельный день для поминовения жертв голода 1921-23 и 1932-33 годов, показав тем самым, что «еврейско-русские» коммунисты в течение десяти лет морили казахов голодом.

Это прочно вписывается в идеологическую конструкцию, создаваемую в Акорде, основанную на антикоммунизме и попрании советского прошлого, которое представляется царедворцами исключительно только в черных красках постоянных убийств, расстрелов, голода, сплошного ГУЛАГа. Не зря Касым-Жомарт Токаев утверждает, что «трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках».

Таким образом, казахскому народу и особенно новому его поколению хотят привить антисоветизм, ненависть к Российской империи и СССР, которые якобы в прошлом насаждали колониальное рабство и уничтожали местное население. Правда, если бы не совместное прошлое, то жить бы сейчас нынешним казахам по примеру соседнего Афганистана – в условиях феодализма или даже родо-общинного строя. Хотя, постепенная и повсеместная самостийная деградация и так уже проваливает республику в средневековье.

Но после того как государственная комиссия приравняет погибших от голода к репрессированным, то сразу же будет принят законопроект «О Голодоморе» в Мажилисе, подготовленный парламентской партией «Ак Жол», полностью списанный с аналогичного украинского закона, в котором полагается уголовная ответственность за отрицание голода и репрессий в отношении казахской нации. Это типичный пример украинизации Казахстана и проведения «национальной революции» сверху.

Реабилитация же нацистов и так идет полным ходом, так как в 2017-м году в Кызыл-Орде властями был установлен памятник создателю и идейному вдохновителю Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мухтару Шокаю (Чокаю), который, кстати, был противником независимости казахов и выступал за единый Туркестан. Символично, но совсем недавно при переименовании русских и советских названий улиц в городе Павлодаре улица Ермака была переименована в улицу нациста Шокая.

Примечательно, но открывал памятник местному Бандере тогдашний аким области, а ныне Госсекретарь и глава государственной комиссии по окончательной реабилитации – ярый русофоб и антикоммунист Крымбек Кушербаев.

Он уже направлялся Елбасы ранее на ответственные задания по дерусификации города Уральска, по организации репрессий в отношении независимых профсоюзов нефтяников в Мангистауской области, выступавших против засилья западного капитала. Теперь вот этот бывший комсомолец направлен на идеологический фронт по увековечиванию казахских бойцов вермахта и карателей, воевавших против партизан в Белорусии, Польше, Греции, Франции и Италии.

В число «репрессированных» Касым-Жомарт Токаев пытается включить еще и народы, которые были переселены в Казахстан, выдавая астрономические цифры в пять миллионов человек! «В ходе насильственной депортации около пяти миллионов человек нашли приют на священной казахской земле, обретя новую Родину», – без всяких сомнений выдал президент Казахстана.

Думается, что в число депортированных казахстанские власти включили эвакуированных во время ВОВ немецких и японских военнопленных, а также тех комсомольцев, которые в 50-х открывали Целину. Иначе никак невозможно обосновать астрономическую цифру в пять миллионов принудительно выселенных на территорию Казахской ССР. Это явная фальсификация выдается на самом верху как истина, как реальный факт.

В действительности, власти таким образом стремятся опереться на оголтелых националистов, на всех тех, кто устраивал погромы дунган и ушел безнаказанным, кто травил уйгуров, курдов и другие народы, кто раскручивает русофобскую и антироссийскую кампанию, и требует отмены официального статуса русского языка, кто призывает сажать в лагеря тех, кто выступает против. Такие реверансы в сторону фашиствующих, как и возвеличивание собственных шухевичей, бандер, петлюр, в итоге могут привести к таким же печальным последствиям, что и нынешнюю Незалежную.

Неужели в Акорде не извлекли уроков из новейшей истории и стремятся наступить на те же грабли? Вопрос, конечно, риторический и повисает в воздухе.