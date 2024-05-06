На Западе понимают, что победить Россию на Украине не удастся, как и выйти на границы 91-го, – Карасев

Конфликт на Украине заходит в тупик, на Западе все понимают, что победить Россию военным путем невозможно, как и выйти Украине на границы 91-го года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реалистичен ли план Запада и Украины? Нереалистичен. Уже никто на Западе не верит, что в ближайшее время можно военным путем выйти на границы 91-го года. Все, значит, понятно, даже Зеленский месяца два назад сказал, что мы не претендуем, а можно на границы 22-го года 24 февраля… Командующий войсками Норвегии, и.о. министра обороны Нидерландов и другие говорят, западные военные чиновники, политики тихо, шепотом, но говорят, что вернуть в ближайшее время Крым и оккупированные территории невозможно. Более того, Россия усилила свои военные позиции, военные возможности, перевела свою экономику на военные рельсы, что, более того, она усилилась. Поэтому, если исходить из этой логики, а это логика уже западного мышления, людей, которые разбираются и понимают, что какой смысл дальше проводить войну, отказываться от переговоров, если продолжение военных действий усиливает Россию. Кстати говоря, риски потери территорий в Украине никто не отменял на данный момент… Все понимают очень важную вещь, давайте ее зафиксируем – выиграть военным путем у России сейчас невозможно. Но это не значит, что выиграть у Запада и выиграть войну в Украине для России тоже реально. Значит, все понимают, что война заходит в равновесие – называйте ее тупиком, еще как-то, – в равновесную какую-то точку», – заявил Карасев.