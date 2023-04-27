Начальник отделения полиции Мелитополя погиб в результате теракта

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В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб начальник местного отделения полиции Александр Мищенко, ещё один полицейский ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Взрыв прогремел 27 апреля в 05:15 на улице Кирова у многоквартирного дома, в котором жил Александр Мищенко. Установленная под бордюром бомба была начинена поражающими элементами.

«В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался», – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что ранее украинские силовики неоднократно угрожали расправой Александру Мищенко, собирали о нём информацию, а также опубликовали в открытом доступе «досье» на полицейского.

Также в результате взрыва повреждено два этажа — выбиты стекла. Осколками повредило припаркованный возле подъезда автомобиль.

Сразу после теракта в сети начали отмечать недостаточные меры безопасности дома начальника местного отделения полиции – тем более которому поступали регулярные угрозы террористов.

«Камеру рядом с подъездом нельзя было установить? Конечно, нельзя. Это ж надо напрягаться», – пишут в телеграм-каналах.

Накануне, 22 апреля, в городе произошел другой взрыв. Тогда украинские диверсанты совершили атаку на локомотивное депо Мелитополя.