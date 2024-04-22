«Начинать прямо сейчас»: России предстоит жесточайшая борьба с этническими «Аль-Капоне» – Живов

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Ситуация с мигрантами в России обострилась до такой степени, что в силовых структурах необходимо учредить управления по борьбе с этнической оргпреступностью.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил публицист, политолог, военный волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что американское ФБР выросло на борьбе с итальянской преступностью: большая итальянская диаспора демонстративно презирала американское законодательство, заняла «чёрный» и «серый» сектора экономики, и быстро укрепилась. И после 20-летней борьбы с итальянской мафией ее главаря Аль-Капоне в итоге посадили за неуплату налогов.

«Мы сейчас постепенно подходим к такой же ситуации: у нас появляются глубоко укоренённые, очень обеспеченные преступные группы, которые различным образом прикрываются и ведут свою «серую» и «чёрную» деятельность. Плюс, как мы видим по событиям, в Москве у них есть пехота, которая не понимает российское правовое пространство, и что в бытовых конфликтах в России не достают ни холодного, ни горячего оружия и не стреляют, не режут людей из-за парковок. Мы ещё даже не вспомнили про теракт в «Крокусе», хотя там тоже ситуация в сращивании этнических преступных групп, иностранных разведок – с радикальными псевдорелигиозными деятелями. У нас с одной стороны идёт псевдо-криминальная волна, которая нарастает, с другой – экстремистская политическая волна, которая уже непосредственно угрожает российской государственности, о чём недавно сказал глава Совбеза Патрушев. Эти две волны надо гасить прямо сейчас, причём самым жёстким образом. Принимать радикальные решения, потому что они в интересах Российской Федерации. И та ситуация, которая сейчас разворачивается в нашей стране, угрожает безопасности. Это не национальный вопрос и даже некультурный, хотя в основе много культурных моментов – это вопрос государственной безопасности»,- подчеркнул Живов.