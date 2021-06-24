Националисты в Киеве угрожают устроить морскую блокаду Крыма

24.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того, чтобы как можно скорее «прогнать» Россию и вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева, Украина должна обеспечить полную экономическую блокаду этих территорий.

Об этом в эфире ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель отдела экономических исследований Института национального развития, член «Нацкорпуса» Александр Чупринюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине необходимо обеспечить полную экономическую блокаду оккупированных территорий – Крыма и ОРДЛО. Есть закон о свободной экономической зоне Крым, который действует с 2014 года. Так вот, благодаря ему украинский бизнес, по сути, финансировал военную оккупацию России в Крыму.

В 2014 году через границу Херсонской области в Крым было завезено товаров на сумму более миллиарда долларов. То есть, когда нам необходимо нашего врага ослаблять, мы его, по факту, усиливали такими своими действиями», – сокрушается Чупринюк.

По его словам, эти, как и многие другие «нарушения», поможет пресечь только полная экономическая блокада Крыма и Донбасса.

«Другой факт того, что украинский бизнес помогает оккупантам – это завод по титану Фирташа в Армянске, где только по данным нашей налоговой за первое полугодие 2021 года было продано на оккупированной территории титановых руд на более чем 20 миллионов долларов.

Используются также схемы доставки товаров в оккупированный Крым через Турцию и Россию, морским и железнодорожным путём. Потому выход один – полная экономическая блокада оккупированных территорий», – добавил националист.

В свою очередь, руководитель центрального штаба запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин призвал арестовывать все суда, которые заходят в Крым.

«Вопрос Крыма. Может быть, это будет звучать достаточно жестко, но мы должны сделать так, чтобы Крым на сегодняшний день, на время оккупации, был изолирован. Чтобы ни одно судно не могло причалить к его берегам, кроме контрабандистов каких-то.

Этого можно добиться, если Украина начнёт привлекать к финансовой и криминальной ответственности все компании, чьи суда заходят в крымские порты», – призвал Жорин.

Каким образом Украина, не имеющая военно-морского флота, обеспечить морскую блокаду Крыма, националисты предпочли не упоминать.