Нацисты Билецкого требовали от Зеленского рассказать, кто такой Медведчук

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские радикалы устроили митинг под зданием Администрации президента с требованием от Владимира Зеленского объяснить нынешний статус одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, проводившего прямые переговоры с руководством российского «Газпрома» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На площади перед учреждением собрались националисты с флагами «Национального корпуса», «Правого сектора» и «Свободы», растянувшие на ступеньках баннер с надписью «Кто такой Медведчук?».



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«Мы хотим получить ответ от сегодняшней власти: Администрации президента, Верховной Рады в том числе, и высшего эшелона власти – это президент Украины Владимир Зеленский. Вопрос очень простой: кто такой Медведчук?

Для нас, объединенных националистов: «Правого сектора», «Свободы», «Национального корпуса» и всех других, кто находится в альянсе патриотов, это человек, который привел войну в страну, который завел Россию и помогал оккупировать Крым, который способствовал началу войны на Восточной Украине. На руках этого человека литры крови наших побратимов. Это человек, который скупил почти все каналы связи, телеканалы, выходы в информационное пространство под свое имя. Это человек, который несет Русский мир на просторы Украины. И для нас это сепаратист, который является демоном и не имеет права находиться на территории Украины.

Но если ему до сих пор не выписали представление от СБУ по поводу госизмены, не завели никаких уголовных производств, формально и юридически, кем он является для Администрации президента, президента и сегодняшней власти?», – заявил глава центрального штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов.

Также главарь днепропетровской ячейки «Национального корпуса» Денис «Шкипер» отметил, что объединенные националисты планируют пройти на выборах в Верховную Раду и «дать в рожу» прошедшему в парламент «падлюке» Медведчуку.

В ходе мероприятия националисты также подвесили на веревках чучело с лицом политика, после чего закидали его яйцами.

Отметим, что в последние месяцы лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий почти каждый день ходит на эфиры телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Речь идет о каналах 112. Украина, Ньюсван и Zik.