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Нацисты не оценили «прогиб»: В Одессе боевики в форме захватили санаторий
Одесский санаторий «Лермонтовский» был захвачен посреди ночи неизвестными боевиками в военной форме без знаков различия.
Об этом на своей странице Facebook сообщил директор санатория Дмитрий Антипов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Неизвестные, представившиеся военнослужащими ВСУ, не пропускали на территорию «Лермонтовского» санатория персонал и милицию. Не предоставили доступ на территорию даже после того, как врачи заявили, что одному из пациентов стало плохо.
Конфликт вокруг санатория в Одессе продолжается уже несколько лет. Руководство утверждает, что находящуюся на самоокупаемости здравницу на берегу моря с парком площадью в 9,9 га пытаются «отжать» у профсоюзов.
Интересно, что уже несколько месяцев руководство санатория рассылало по СМИ заявления, призывая к публикации материалов в свою поддержку. В одном из пунктов особо подчеркивалось, что в «Лермонтовском» первым на Украине было открыто отделение медико-психологической реабилитации для участников т.н. АТО.
События минувшей ночи в очередной раз доказали бесполезность заигрывания с нацистами с расчетом на их благосклонность.
Метки: Лермонтовский, Рейдерский захват
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