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25.01.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Недвижимость, Одесса, Скандал, Украина
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Нацисты не оценили «прогиб»: В Одессе боевики в форме захватили санаторий

Одесский санаторий «Лермонтовский» был захвачен посреди ночи неизвестными боевиками в военной форме без знаков различия.

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор санатория Дмитрий Антипов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неизвестные, представившиеся военнослужащими ВСУ, не пропускали на территорию «Лермонтовского» санатория персонал и милицию. Не предоставили доступ на территорию даже после того, как врачи заявили, что одному из пациентов стало плохо.

Конфликт вокруг санатория в Одессе продолжается уже несколько лет. Руководство утверждает, что находящуюся на самоокупаемости здравницу на берегу моря с парком площадью в 9,9 га пытаются «отжать» у профсоюзов.

Интересно, что уже несколько месяцев руководство санатория рассылало по СМИ заявления, призывая к публикации материалов в свою поддержку. В одном из пунктов особо подчеркивалось, что в «Лермонтовском» первым на Украине было открыто отделение медико-психологической реабилитации для участников т.н. АТО.

События минувшей ночи в очередной раз доказали бесполезность заигрывания с нацистами с расчетом на их благосклонность.

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