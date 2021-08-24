«Нацкорпус» отметил украинский праздник дракой с полицией

24.08.2021 09:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Черкасской области украинские националисты и экс-участники карательной операции в Донбассе подрались с полицией, в результате чего было задержано шесть радикалов.

Потасовка произошла перед мероприятием с участием президента Украины Зеленского, посвященного поднятию украинского флага в честь дня государственного флага и дня независимости, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты и «атошники» под руководством ранее подшефной экс-главе МВД Арсену Авакову группировки «Нацкорпус» прибыли на место, чтобы задать президенту несколько вопросов о «капитуляции» и его неподобающем отношении к «ветеранам российско-украинской войны».

Радикалы включили аудиотехнику и вели себя вызывающе, потому столкновение с полицией было скорее вопросом времени.

После непродолжительной потасовки правоохранители задержали шестерых националистов и отвезли в город Шпола, однако через несколько часов нарушители были отпущены.

На произошедшее гневно отреагировал главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

«Слава Украине! О ситуации, которая произошла с утра между господином Зеленским и ветеранами российско-украинской войны во время открытия национального флага в географическом центре Украины – Черкащина, возле города Шпола. Предыстория такова: несколько дней назад часть ветеранов Черкащины заявила, что они хочет принять участие в этом мероприятии и задать несколько вопросов господину Зеленскому относительно неприятной ситуации в отношении ветеранского сообщества и его политики относительно Донбасса в общем.

Все документы были подданы официально, но вчера начался пресс, когда полицейские и СБУ начали звонить ребятам, говорить о том, что они никого не пустят и будут всех задерживать, что это мероприятие исключительно для Зеленского, и их туда никто не звал», – рассказал Билецкий в своём видеообращении.

По его словам, все начали собираться с утра.

«Это было сложно, многие не доехали, потому что все дороги были перекрыты, машины задерживали, несколько людей фактически пешком дошли до места событий. Там они были окружены большим количеством полицейских, или давайте откровенно – ментов. Эти «красные шапочки», которые такие же полицейские, как «беркутня» на Майдане. Менты вели себя нагло, но наглость перешла в агрессию в ту самую секунду, когда появился господин Зеленский. Тогда они кинулись на ребят, поломали колонку, которая там стояла, задержали много людей, потом часть там же отпустили, а четырёх ветеранов отвезли в Шполу, где так же отпустили, потому что не было причин для задержания», – добавил наци.

Также из его жалоб следует, что после отставки главы МВД Арсена Авакова полиция почувствовала безнаказанность.

«Полиция, чувствуя безнаказанность, понимая, что теперь вертикаль власти полностью Зеленского, что кроме полицейских Зеленского есть прокурор Зеленского, СБУ Зеленского и СНБО Зеленского. Есть чувство безнаказанности и это приводит к тому, что они очень быстро превращаются в тот самый «Беркут». Думаю, ни к чему серьёзному это не приведёт, потому что кто их боится? В действительности «Беркут» на Майдане выглядел куда более угрожающе, а опыта ни майдана, ни войны у большинства украинцев не было, а сейчас он есть», – пригрозил Билецкий.