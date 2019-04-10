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10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Нацкорпус призвал Порошенко не позориться и снять биллборды с Путиным

Ультраправая партия Национальный корпус обратилась к штабу Петра Порошенко и к собственникам рекламных агентсв относительно фактов использования на рекламных щитах пока еще дейсивующего президента Украины изображений российского президента Владимира Путина в сочетании с раскалывающими украинское общество манипулятивными призывами, передает корреспондент ПолитНавигатора.


“К кандидату в президенты Петру Порошенко: прекратите агонизировать! Грязные технологии страха и распространение тысяч фотографий врага Украины – Путина на ваших билбордах и страницах предвыборных газет – худшая идея вашего штаба. Использование образа Путина – откровенное неуважение в сторону украинцев, особенно семей тысяч погибших во время русско-украинской войны. Этот «креатив» – ваша окончательное поражение. Просто остановитесь и не позорьте себя”, – говорится в обращении.

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Также националисты призвали владельцев рекламных агентств в случае давления на них со стороны штабов Порошенко не бояться и обращаться в Нацкорпус.

“К рекламным агентствам и владельцам рекламных плоскостей: Просим вас уважать украинцев и предотвратить углубление раскола общества, происходящего путем грязной политической агитации от штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. Призываем вас к устойчивости, патриотизму и твердой гражданской позиции – отказывайтесь от подобных «рекламных» заказов. В случае произвольного давления на вас со стороны властных органов просьба обращаться к штабам Национального Корпуса в вашем регионе”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее новые биллборды Порошенко с Путиным вызвали волну негодования пользователей украинских соцсетей. Причем, в этот раз в негативной оценке были едины как сторонники, так и противники националистов.

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