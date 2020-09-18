«Нам будет нечего жрать» – Гордон о новой волне эпидемии

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая волна коронавируса вызовет серьёзное потрясение на Украине – голодающее и лишившиеся работы люди, истратив последние запасы, будут способны на любые преступления.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в конце года могли себе представить, что такое COVID-19, и сколько он наделает всего? Нет. Ковид ведь влияет и на политику, в том числе. А если завтра, например, в мире он пойдёт в очередное наступление? Мы ведь не США, которые могут напечатать долларов сколько угодно и раздать людям. США печатают и раздают людям по 600 долларов в неделю в среднем.

Поэтому у нас могут быть какие-то потрясения в связи с тем, что людям будет элементарно нечего жрать. Потому что уже все запасы закончились, у людей было что-то накоплено, но это закончилось. Уверенности в завтрашнем дне нет, работы может не быть, бизнеса может не быть. А люди, доведенные до отчаяния, на что способны?» – сказал Гордон.

При этом он призвал не пользоваться изобретенной в России вакциной.

«Нет, я не воспользуюсь российской вакциной от коронавируса. Потому что это государство-фикция, и то, что они могут изобрести, будет фикцией. Они не могут ничего изобретать, их наука давно выехала в Силиконовую долину.

Они могут только что-то украсть – то ли Крым, то ли научные изобретения, то ли секрет ядерной бомбы. А изобрести самим – нет, я в это не верю. Я верю в то, что Запад и Китай это могут сделать, а российская вакцина – это утопия. Мало ли что они сделают, я не буду пользоваться российской вакциной», – резюмировал пропагандист.

Следует напомнить, что определение «фикция», скорее, относится к самому Гордону – ранее выяснилось, что ни один из его громких прогнозов о крахе России не воплотился в действительности.