«Нам всю жизнь лгали о России, это прекрасная страна!» – отец Илона Маска увидел в Москве воскресший Рим

Владимир Гладков.  
09.06.2025 17:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Москва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Жителям западных стран с рождения внушают, что Россия – опасная и неблагополучная страна и запрещают своим гражданам посещать РФ, чтобы правда не раскрылась.

Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителям западных стран с рождения внушают, что Россия – опасная и неблагополучная страна и...

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«Я впервые оказался в России, и должен признаться, что когда вы растёте на Западе, с самых ранних лет вам внушают идею, что это ужасное место, где нужно постоянно бояться и прятаться, потому что вас могут пырнуть ножом, там невозможно жить нормально, если что-то не так пойдёт, вас расстреляют.

Конечно, всё это не так. Когда мы из Дубая собирались вылетать в Москву, вдруг из МИД пришли уведомления, чтобы она (делегация) не ехала в Россию. Потом стали писать из других стран. Прямого ответа, чего бояться, мне не дали, но говорили, что если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой», – рассказал Эррол.

«И вот, я приехал сюда, и первое, что я увидел – абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который мог бы поспорить с древним Римом. Во многом этот город – лучшая столица мира.

Я хотел бы спросить министра Лаврова, как нам изменить это восприятие на Западе в отношении России? Потому что мне кажется, что это одна из самых лучших стран, которые я когда-либо видел», – добавил он.

Лавров объяснил, что для примирения народов нужны как встречи на высшем уровне, так и объединение против общего врага – западного лево-либерального фашизма.

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